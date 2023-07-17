Вестник Кавказа

Пятый этап Формулы-1 начинается в Саудовской Аравии

Пятый этап Формулы-1 начинается в Саудовской Аравии
В пятницу будет дан старт первой части свободных заездов в рамках пятого этапа Формулы-1. После четырех этапов лидируют гонщики "Макларена".

В пятницу, 18 апреля, в Джидде стартует пятый этап чемпионата мира Формулы-1. Первые свободные заезды состоятся сегодня в 16:30 (мск), а вторые – в субботу в 20:00.

Завершится программа этапа гонкой в воскресенье. Начало – в 20:00.

Лидируют в чемпионате после четырех этапов пилоты "Макларена" Оскар Пиастри из Австралии и Ландо Норрис из Великобритании.

Напомним, дебютная гонка в Саудовской Аравии состоялась в 2021 году. Ее победителем стал британский гонщик Льюис Хэмилтон.

На днях стало известно, что Гран-при Саудовской Аравии будет проходить в Джидде минимум до 2029 года. Именно к этому времени в королевстве завершат строительство новой трассы в Киддии.

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