Дегтярев рассказал о месте проведения хоккейных матчей между сборными РФ и США

Глава российского Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что игры между хоккеистами России и США планируется провести в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал вероятное место проведения хоккейных матчей между сборными России и США. По словам Дегтярева, игры состоятся, скорее всего, в Вашингтоне и Санкт-Петербурге, о датах стороны пока не договорились.

"Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное"

– Михаил Дегтярев

Напомним, что с предложением провести хоккейные игры между КХЛ и НХЛ выступил президент РФ Владимир Путин во время разговора с главой администрации Вашингтона Дональдом Трампом. Трамп позитивно воспринял инициативу Путина.

Отметим, что чемпионат КХЛ объединяет клубы из России, Китая и Казахстана. НХЛ является объединенным чемпионатом США и Канады.