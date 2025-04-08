Вестник Кавказа

Дегтярев рассказал о месте проведения хоккейных матчей между сборными РФ и США

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что игры между хоккеистами России и США планируется провести в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал вероятное место проведения хоккейных матчей между сборными России и США. По словам Дегтярева, игры состоятся, скорее всего, в Вашингтоне и Санкт-Петербурге, о датах стороны пока не договорились. 

"Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное"

– Михаил Дегтярев 

Напомним, что с предложением провести хоккейные игры между КХЛ и НХЛ выступил президент РФ Владимир Путин во время разговора с главой администрации Вашингтона Дональдом Трампом. Трамп позитивно воспринял инициативу Путина. 

Отметим, что чемпионат КХЛ объединяет клубы из России, Китая и Казахстана. НХЛ является объединенным чемпионатом США и Канады.

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