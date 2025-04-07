Контакты России и США развиваются очень хорошо - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США развиваются очень хорошо. При этом существует много нюансов, на которыми ведется работа.

Работа в направлении возрождений отношений России и США идет очень хорошо, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На самом деле движется все очень хорошо. Реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий"

- Дмитрий Песков

Он отметил важность в этом процессе постепенного выстраивания и укрепления взаимного доверия. Именно над этим работают специальные службы, ведутся контакты по линии МИД РФ и Госдепартамента.

Сейчас в переговорном процессе Москвы и Вашингтона есть много нюансов, связанных, в том числе, с началом штатной деятельности посольств, подчеркнул Дмитрий Песков. По этой причине не стоит ожидать сиюминутных результатов от контактов двух стран, им предстоит сделать еще много шагов в этом направлении.

"Общественное ожидание и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы, требует больше времени"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал визиты спецпредставителей России и США Дмитриева и Уиткоффа. Он назвал их очень хорошими и надежными каналами для обмена переговорными позициями.