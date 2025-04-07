Диалог без диктата и предварительных условий – Лавров о контактах РФ и США

Глава российского МИД Лавров в рамках дипломатического форума в Анталье рассказал про текущее состояние российско-американских отношений в различных аспектах.

Глава МИД России Сергей Лавров поделился своим видением контактов между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент. По словам Лаврова, США и РФ начали говорить друг с другом.

"Нет ничего плохого в том, чтобы у России и США были хорошие отношения. Что происходит между нами и администрацией Трампа, по сути, довольно банально: страны говорят друг с другом, без диктата, не ставя предварительных условий, просто говорят друг с другом"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, у Москвы и Вашингтона есть потенциал для позитивных шагов по развитию диалога.

Сергей Лавров отметил, что стороны начали нормализацию с дипломатической сфере, чтобы процесс в дальнейшем "не занимал годы".

По словам главы российского МИД, США предлагают РФ сотрудничество во многих областях. Москва готова развивать совместные проекты в экономике или сотрудничать по деэскалации.

Как уточнил Лавров, стороны не затрагивали отношения между Россией и Китаем.

"Ни в одном из наших контактов с американцами, будь это телефонный разговор или очная встреча, этот вопрос никогда не поднимался и даже не было никаких намеков"

– Сергей Лавров