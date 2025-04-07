Вестник Кавказа

Контакты России и США продолжатся в Турции - AK Parti

Контакты России и США продолжатся в Турции - AK Parti
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правящей партии Турции сообщили, что Стамбул неслучайно стал переговорной площадкой РФ и США. Стамбульские консультации будут продолжены.

Российско-американские переговоры будут продолжены в Стамбуле, об этом сообщил зампредседателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.

Он отметил, что проходящий в этим дни Анталийский дипломатический форум собрал гостей со всего мира, Турция стала центром мировой дипломатии.

"В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции. Не стоит удивляться этому. Взгляд Турции на процесс основан на справедливости"

– Халил Коркмаз

Турецкая сторона не преследует никаких собственных целей, а стремится к достижению общих целей в многополярном мире, отметил он, передает РИА Новости.

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