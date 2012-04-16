Посол РФ раскрыл подробности о переговорах с США в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле почти шесть часов длились российско-американские переговоры. Какими они были и о чем договорились стороны, рассказал посол Дарчиев.

Второй раунд консультаций РФ и США в Стамбуле прошел в позитивной атмосфере, сообщил по итогу встречи посол Александр Дарчиев, который на переговорах возглавлял делегацию России.

"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед"

– Александр Дарчиев

Он сообщил, что делегации обменялись нотами о взаимных гарантиях по банковскому и финансовому обслуживанию дипломатических миссий.

"Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению"

– Александр Дарчиев

Дипломат поведал, что стороны признали наличие серьезных "раздражителей", которые сохранились со времен администрации президента Джо Байдена. Эти "раздражители" необходимо оперативно устранить, чтобы повысить доверие и восстановить полноценные связи России и США.

Российская делегация указала на приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, по этому вопросу "обозначена взаимная готовность работать над соответствующей "дорожной картой", поделился посол.

Также на второй стамбульской встрече поднимался вопрос восстановления авиасообщения между столицами РФ и США, это помогло бы "расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми", продолжил дипломат.

"По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются"

– Александр Дарчиев