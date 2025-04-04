Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

В Стамбуле завершились российско-американские переговоры. По завершении встречи делегации не будут делать никаких заявлений.

Российско-американские переговоры, проходившие сегодня в генконсульстве России в Стамбуле, завершились. Они длились почти 6 часов, участники также уходили на обед.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, по завершении мероприятия делегации не собираются делать каких-либо заявлений.

Встреча стартовала в 10:00 по московскому времени. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты – зампомощника госсекретаря Соната Коултер.

Остальные участники переговоров были представителями внешнеполитических ведомств двух государств.