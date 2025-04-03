В российском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры РФ и США

Переговоры делегаций России и США начались в генконсульстве РФ в Стамбуле. Они продлятся несколько часов.

Второй раунд консультаций делегаций России и США стартовал в 10:00 в Стамбуле, в здании генконсульства РФ.

Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США, переговоры продлились более шести часов. По данным СМИ, сегодняшняя встреча продлится несколько часов, но будет менее продолжительной, чем первая.

Почему не продвигается посольский вопрос?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о возможных причинах отсутствия продвижения посольского вопроса за 1,5 месяца, прошедших с первого раунда переговоров в Стамбуле.

"Я думаю, дело в фундаментальных разногласиях между Россией и США. Каждая из сторон пытается заставить другую пойти на уступки, при этом российская позиция по многим вопросам принципиальна, а потому пространства для компромисса не так много", - прежде всего сказал он.

"Всей фактуры мы не знаем, но очевидно, что затруднен выход к взаимным компромиссам. Возможно, США ждут от России уступок по украинскому вопросу либо по каким-то другим направлениям, без чего они не будут ничего делать для восстановления работы российской дипмиссии. Российско-американские отношения настолько глобальны и масштабны, что необходимо обсуждать не отдельные вопросы, а целые блоки проблем. По крайней мере мы видим, что диалог ведется интенсивно, каждая встреча – это настоящий дипломатический марафон", - отметил Константин Блохин.

"То есть желание вести сложные переговоры и договариваться у американской стороны все-таки есть. Если бы не было этого желания, мы бы не видели переговорных раундов, продолжающихся по 12 часов – тогда бы стороны просто предъявили друг другу взаимные претензии и расходились в течение часа. Поэтому промедление в посольском вопросе можно мотивировать лишь привязкой его к каким-то другим направлениям диалога американской стороной", - предположил американист.

"Если судить по заявлениям, то администрация Трампа всерьез заинтересована в нормализации и стабилизации отношений с Россией. Поэтому одним из первых и обсуждается вопрос восстановления работы дипмиссий, он важен для стабильных контактов между странами – выстраивать заново двусторонние межгосударственные связи без дипломатической инфраструктуры невозможно", - добавил Константин Блохин.