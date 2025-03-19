Штаты уничтожили нефтяной порт хуситов

В США заявили о нанесении ударов по йеменскому нефтяному порту. Жертвами атаки Штатов стали десятки человек.

Порт Рас-Иса, расположенный на территории Йемена, был уничтожен сегодня ночью в результате американских ракетных ударов, сообщает Центральное командование ВС США.

Уточняется, что данный порт в провинции Эль-Ходейда находится под контролем йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Цель – ослабить экономический источник власти хуситов.

В командовании американских ВС заявили, что, несмотря на то, что Вашингтон объявил хуситов террористической организацией, суда продолжали поставлять топливо через этот порт.

Стоит добавить, что жертвами американской атаки по нефтяному порту стали 33 человека, еще 80 – получили ранения. Большинство из погибших и пострадавших были сотрудниками нефтяного порта.

Хуситы в свою очередь назвали удары по нефтяному порту военным преступлением. Помимо этого, в организации добавили, что действия ВС США не останутся безнаказанными.