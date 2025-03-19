Вестник Кавказа

Штаты уничтожили нефтяной порт хуситов

Штаты уничтожили нефтяной порт хуситов
© Фото: Йеменская телекомпания Аlmasirah
В США заявили о нанесении ударов по йеменскому нефтяному порту. Жертвами атаки Штатов стали десятки человек.

Порт Рас-Иса, расположенный на территории Йемена, был уничтожен сегодня ночью в результате американских ракетных ударов, сообщает Центральное командование ВС США.

Уточняется, что данный порт в провинции Эль-Ходейда находится под контролем йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Цель – ослабить экономический источник власти хуситов.

В командовании американских ВС заявили, что, несмотря на то, что Вашингтон объявил хуситов террористической организацией, суда продолжали поставлять топливо через этот порт.

Стоит добавить, что жертвами американской атаки по нефтяному порту стали 33 человека, еще 80 – получили ранения. Большинство из погибших и пострадавших были сотрудниками нефтяного порта.

Хуситы в свою очередь назвали удары по нефтяному порту военным преступлением. Помимо этого, в организации добавили, что действия ВС США не останутся безнаказанными.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп заявил о разговоре Китая и США по пошлинам

Трамп заявил о разговоре Китая и США по пошлинам

Что стоит за узком Трампа об увеличении напора воды?

Что стоит за узком Трампа об увеличении напора воды?

США не нужна территория Ирана – Трамп

США не нужна территория Ирана – Трамп

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков

Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы