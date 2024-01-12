Почему США атаковали Йемен: война или нет?

18 марта йеменские хуситы объявили, что атаковали американские военные корабли в третий раз за прошедшие 48 часов. Американские чиновники заявили, что хуситы врут, преувеличивая свои достижения. В Йемене прошли массовые протесты в ответ на обстрелы со стороны США. В чем суть конфликта между США и Йеменом - рассказываем в этом материале.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что любые атаки со стороны хуситов будут расцениваться как нападение со стороны Ирана, что чревато ”кошмарными последствиями”.

Что сейчас происходит в Йемене?

Начиная с прошлой субботы, 15 марта, США начали серию операций против хуситов по всему Йемену. В ночь с субботы на воскресенье американские военные самолеты атаковали многочисленные йеменские города, проведя более 45 авиарейдов в 7 областях страны. В результате американской спецоперации в Йемене погибли более 50 человек, в том числе и дети.

© Фото: Henry Ridgwell (VOA)

Зачем США напали на Йемен?

США атаковали Йемен по указу президента Дональда Трампа, об этом отчитался спецпредставитель Пентагона, Шон Парнелл. Цель спецоперации в Йемене - уничтожить хуситов, которые нападают на американские корабли, в том числе авианосцы, и самолёты, а также на торговые суда США и других стран в Красном море. По словам Парнелла, террористы-хуситы атаковали американские суда ракетами и дронами-камикадзе более 170 раз, а торговые суда - 145 раз. Дональд Трамп в своей соцсети Truth написал, что хуситы стали целью из-за ”длительного пиратства, жестокости и терроризма”. Американский президент подчеркнул, что спецоперация с применением смертоносной силы будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели.

Кто такие хуситы?

Хуситы или ”Ансар Аллах” (”сторонники Бога”) - военизированная группа повстанцев, которая активно действует на территории Йемена с 2000х годов. В 2004м году хуситы начали вооружённое восстание против официальных властей, и на сегодняшний день контролируют большую территорию Йемена, включая столицу, Сану. Хуситы признаны террористической группировкой Саудовской Аравией, ОАЭ и США. Вашингтон, в частности, вернул хуситов в список террористических организаций в начале марта 2025 года после того, как в 2021 году администрация Байдена убрала группировку из списка, опасаясь, что такая формулировка будет мешать доставке гуманитарной помощи Йемену. Численность хуситов в Йемене точно неизвестна, как и то, кто именно их финансирует.

© Фото: Henry Ridgwell (VOA)

Что сделали хуситы?

С ноября 2023 года, в ответ на действия Израиля в Палестине хуситы начали наносить удары по судам, связанным с Израилем, в рамках солидарности с палестинским народом, тем самым значительно усложнив судоходство в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе, через который обеспечивалось более 12% глобальной торговли, в том числе и энергоресурсами с Ближнего Востока. По оценкам экономистов, атаки хрустов на корабли в Красном море - один из факторов, усиливающих инфляцию по всему миру.

Когда закончится военная операция США в Йемене?

В результате американских атак на йеменские города, по данным Пентагона, было уничтожено несколько командных центров, полигоны, склады с вооружением и база с террористами. Парнелл утверждает, что военная операция может закончиться в любое ближайшее время, как только хуситы перестанут атаковать американцев. Однако поскольку группировка этого делать не собирается, военная кампания будет длиться до тех пор, пока не будут исчерпаны ресурсы йеменской группировки, и региональные морские пути вновь будут открыты для судоходства.

При чем тут Иран?

Пентагон в заявлении об атаках на йеменских хуситов открыто говорит о том, что группировка поддерживается Ираном. При этом Тегеран утверждает, что никакого отношения к вооружённым повстанцам, контролирующим Йемен, не имеет. В свою очередь Трамп напрямую написал в своей соцсети, что все совершаемые хуситами атаки - дело рук Исламской Республики, и за любое действие со стороны йеменских террористов отныне будет нести ответственность Иран. Не исключено, что одна из целей ударов по хуситам - вынудить Тегеран согласиться на переговоры с США по ядерной программе.

Будет ли еще одна война на Ближнем Востоке?

В ходе своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп обещал обеспечить мир на Ближнем Востоке и прекратить участие во всех зарубежных войнах, однако массированные удары США по Йемену говорят об обратном. При этом Пернелл утверждает, что дело не в смене режима на Ближнем Востоке, а в отстаивании американских интересов, поэтому наступление не будет длиться бесконечно.

Когда хуситы перестанут нападать на корабли в Красном море?

Нынешний раунд американско-йеменской напряженности не первый. В 2024 году при администрации Джо Байдена США уже атаковали хуситов с целью истощить их боевые ресурсы, которые они используют для атак в Красном море. Нападения йеменских хуситов продолжались вплоть до января 2025 года, когда Израиль и Хамас согласились на перемирие.

Ситуация вновь обострилась в начале марта после того, как завершилась первая фаза перемирия, и Тель-Авив объявил блокаду Газы, запретив доставку гуманитарной помощи палестинцам, чтобы надавить на Хамас. В ответ на действия Израиля хуситы пригрозили возобновить атаки на израильские корабли, однако не успели исполнить задуманное: американская спецоперация началась раньше.

Что будет дальше?

На следующий день после американских ударов по Йемену в столице, Сане, прошли массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы, требуя от американцев прекратить агрессивные действия в отношении Йемена. В свою очередь хуситы заявили, что не собираются отступать, несмотря на соответствующие призывы, в том числе и со стороны Ирана, особенно после того, как Израиль возобновил удары по Газе. По словам руководства хуситов, палестинцев они не оставят. Что касается ситуации в целом, Министр иностранных дел хуситов, Джамал Амер в интервью Reuters в понедельник вечером заявил, что ”Йемен в состоянии войны с США, поэтому у нас есть право защищаться всеми возможными средствами”. Он подчеркнул, что эскалация не исключена.