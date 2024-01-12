Вестник Кавказа

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Екатерина Винник
Почему США атаковали Йемен: война или нет?
© Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau
18 марта йеменские хуситы объявили, что атаковали американские военные корабли в третий раз за прошедшие 48 часов. Американские чиновники заявили, что хуситы врут, преувеличивая свои достижения. В Йемене прошли массовые протесты в ответ на обстрелы со стороны США. В чем суть конфликта между США и Йеменом - рассказываем в этом материале.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что любые атаки со стороны хуситов будут расцениваться как нападение со стороны Ирана, что чревато ”кошмарными последствиями”.

Что сейчас происходит в Йемене?

Начиная с прошлой субботы, 15 марта, США начали серию операций против хуситов по всему Йемену. В ночь с субботы на воскресенье американские военные самолеты атаковали многочисленные йеменские города, проведя более 45 авиарейдов в 7 областях страны. В результате американской спецоперации в Йемене погибли более 50 человек, в том числе и дети.

© Фото: Henry Ridgwell (VOA)

Зачем США напали на Йемен?

США атаковали Йемен по указу президента Дональда Трампа, об этом отчитался спецпредставитель Пентагона, Шон Парнелл. Цель спецоперации в Йемене - уничтожить хуситов, которые нападают на американские корабли, в том числе авианосцы, и самолёты, а также на торговые суда США и других стран в Красном море. По словам Парнелла, террористы-хуситы атаковали американские суда ракетами и дронами-камикадзе более 170 раз, а торговые суда - 145 раз. Дональд Трамп в своей соцсети Truth написал, что хуситы стали целью из-за ”длительного пиратства, жестокости и терроризма”. Американский президент подчеркнул, что спецоперация с применением смертоносной силы будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели. 

Кто такие хуситы?

Хуситы или ”Ансар Аллах” (”сторонники Бога”) - военизированная группа повстанцев, которая активно действует на территории Йемена с 2000х годов. В 2004м году хуситы начали вооружённое восстание против официальных властей, и на сегодняшний день контролируют большую территорию Йемена, включая столицу, Сану. Хуситы признаны террористической группировкой Саудовской Аравией, ОАЭ и США. Вашингтон, в частности, вернул хуситов в список террористических организаций в начале марта 2025 года после того, как в 2021 году администрация Байдена убрала группировку из списка, опасаясь, что такая формулировка будет мешать доставке гуманитарной помощи Йемену. Численность хуситов в Йемене точно неизвестна, как и то, кто именно их финансирует. 

© Фото: Henry Ridgwell (VOA)

Что сделали хуситы?

С ноября 2023 года, в ответ на действия Израиля в Палестине хуситы начали наносить удары по судам, связанным с Израилем, в рамках солидарности с палестинским народом, тем самым значительно усложнив судоходство в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе, через который обеспечивалось более 12% глобальной торговли, в том числе и энергоресурсами с Ближнего Востока. По оценкам экономистов, атаки хрустов на корабли в Красном море  - один из факторов, усиливающих инфляцию по всему миру. 

Когда закончится военная операция США в Йемене?

В результате американских атак на йеменские города, по данным Пентагона, было уничтожено несколько командных центров, полигоны, склады с вооружением и база с террористами. Парнелл утверждает, что военная операция может закончиться в любое ближайшее время, как только хуситы перестанут атаковать американцев. Однако поскольку группировка этого делать не собирается, военная кампания будет длиться до тех пор, пока не будут исчерпаны ресурсы йеменской группировки, и региональные морские пути вновь будут открыты для судоходства. 

При чем тут Иран? 

Пентагон в заявлении об атаках на йеменских хуситов открыто говорит о том, что группировка поддерживается Ираном. При этом Тегеран утверждает, что никакого отношения к вооружённым повстанцам, контролирующим Йемен, не имеет. В свою очередь Трамп напрямую написал в своей соцсети, что все совершаемые хуситами атаки - дело рук Исламской Республики,  и за любое действие со стороны йеменских террористов отныне будет нести ответственность Иран. Не исключено, что одна из целей ударов по хуситам - вынудить Тегеран согласиться на переговоры с США по ядерной программе. 

Будет ли еще одна война на Ближнем Востоке? 

В ходе своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп обещал обеспечить мир на Ближнем Востоке и прекратить участие во всех зарубежных войнах, однако массированные удары США по Йемену говорят об обратном. При этом Пернелл утверждает, что дело не в смене режима на Ближнем Востоке, а в отстаивании американских интересов, поэтому наступление не будет длиться бесконечно. 

Когда хуситы перестанут нападать на корабли в Красном море? 

Нынешний раунд американско-йеменской напряженности не первый. В 2024 году при администрации Джо Байдена США уже атаковали хуситов с целью истощить их боевые ресурсы, которые они используют для атак в Красном море. Нападения йеменских хуситов продолжались вплоть до января 2025 года, когда Израиль и Хамас согласились на перемирие. 

Ситуация вновь обострилась в начале марта после того, как завершилась первая фаза перемирия, и Тель-Авив объявил блокаду Газы, запретив доставку гуманитарной помощи палестинцам, чтобы надавить на Хамас. В ответ на действия Израиля хуситы пригрозили возобновить атаки на израильские корабли, однако не успели исполнить задуманное: американская спецоперация началась раньше. 

Что будет дальше? 

На следующий день после американских ударов по Йемену в столице, Сане, прошли массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы, требуя от американцев прекратить агрессивные действия в отношении Йемена. В свою очередь хуситы заявили, что не собираются отступать, несмотря на соответствующие призывы, в том числе и со стороны Ирана, особенно после того, как Израиль возобновил удары по Газе. По словам руководства хуситов, палестинцев они не оставят. Что касается ситуации в целом, Министр иностранных дел хуситов, Джамал Амер в интервью Reuters в понедельник вечером заявил, что ”Йемен в состоянии войны с США, поэтому у нас есть право защищаться всеми возможными средствами”. Он подчеркнул, что эскалация не исключена. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
410 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп поставил задачу переосмыслить режим санкций США

Трамп поставил задачу переосмыслить режим санкций США

Глава РФПИ встретится с Илоном Маском

Глава РФПИ встретится с Илоном Маском

Азербайджан готовится поставлять яйца в США

Азербайджан готовится поставлять яйца в США

Песков раскрыл детали будущего разговора Путина и Трампа

Песков раскрыл детали будущего разговора Путина и Трампа

Грузия призвала ЕС покончить с щупальцами &quot;глубинного государства&quot;

Грузия призвала ЕС покончить с щупальцами "глубинного государства"

Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Письмо для Хаменеи с публичными словами Трампа сравнили в Иране

Письмо для Хаменеи с публичными словами Трампа сравнили в Иране

В США приветствовали приближение мира на Южном Кавказе

В США приветствовали приближение мира на Южном Кавказе

Лавров и Рубио обсудили договоренности в Эр-Рияде

Лавров и Рубио обсудили договоренности в Эр-Рияде

Кому и сколько нефти продают США?

Кому и сколько нефти продают США?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы