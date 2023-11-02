Йемен: что это за страна, где она находится и кто такие хуситы?

Йемен – это государство Юго-Западной Азии, расположенное на Аравийском полуострове. Омывается водами Красного и Аравийского морей, граничит с Саудовской Аравией и Оманом. В Йемене действует движение "Ансар Аллах".

Йемен, или Йеменская Республика – это страна на Аравийском полуострове. Столица Йемена – город Сана, вторым по значимости городом считается Аден. Флаг Йемена был принят 22 мая 1990 года в день объединения Северного и Южного Йемена. На нем присутствуют классические панарабские цвета – красный, белый и черный.

Где находится Йемен?

Йемен расположен в юго-западной части Аравийского полуострова, площадь страны составляет 527 970 кв км – 49-е место в мире. Омывается водами Красного и Аравийского моря.

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На севере страна граничит с Саудовской Аравией, а на востоке – с Оманом. Столица Йемена – город Сана, расположенный на высоте 2,2 тыс м над уровнем моря. Второй по значимости и величине город – Аден.

Другие города Йемена:

Таиз;

Ходейда;

Ибб;

Эль-Мукалла;

Дамар;

Амран;

Баджиль;

Сада.

Йемен обладает запасами нефти и газа. Кроме того имеются залежи соли, гипса, меди, каменного угля, драгоценных и полудрагоценных камней, золота, железа, серы, горючего сланца и кварца.

Какой народ живет в Йемене?

Численность населения страны – порядка 30 млн человек. Этнический состав: 95% – арабы, а оставшиеся 5% – выходцы из стран Африки (Сомали, Эфиопия и т.д.) и Азии (Пакистан, Индонезия, Бангладеш и т.д.). Государственный язык – арабский.

Йемен – бедная страна, зависящая в большей степени от помощи извне. Внутригосударственные конфликты приводят к ухудшению социально-экономической ситуации в стране, разрушению промышленности и инфраструктуры.

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На сегодня большая часть населения живет за чертой бедности: уровень безработицы – выше 40%, а медобслуживание доступно лишь менее 30% граждан. Стоит добавить, что у более чем 50% населения Йемена отсутствует доступ к чистой питьевой воде. В стране также могут вспыхнуть эпидемии опасных болезней, например, холеры.

Какие мусульмане в Йемене?

Почти все население Йемена исповедует ислам – 99%, их них чуть более половины являются суннитами шафиитского толка, которые преобладают на юге и у прибрежной полосы. Там же проживает небольшая группа суннитов-ханифитов. На крайнем востоке страны есть община суннитов-маликитов.

Шииты в Йемене проживают в основном на севере, их число составляет от 14 до 17 млн человек по всей стране. Самая крупная группа – зейдиты, компактно представленная в горной местности. Есть также шииты-двунадесятники и исмаилиты.

Религиозное меньшинство в Йемене представлено христианами, индуистами, зороастрийцами.

Хуситы в Йемене

Хуситы – военно-политическая шиитская группировка "Ансар Аллах", действующая на территории Йемена и контролирующая северную его часть. Они относят себя к зейдитам, но их политическая идеология представляет собой смесь множества религиозных, местных националистических и популистских принципов, схожих с ливанской "Хезболлой" и риторикой Тегерана. Лозунг хуситов – "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победу исламу".

Первый лидер хуситов – Хусейн аль-Хуси из числа зейдитов, убитый в 2004 году. Именно от его имени исходит название военизированной группировки.

Во время Гражданской войны с 1962 по 1970 годы зейдиты были вытеснены из политического процесса, однако стали возвращаться в 80-е годы после проникновения суннизма. Хуситское движение зародилось в 90-х годах ХХ века в ответ на политику президента Али Аблаллы Салеха. Его обвиняли в коррупции и связях с Саудовской Аравией и США.

В начале 2000-х популярность хуситов привела к их арестам, а затем и к политике их уничтожения государством. Однако в 2004 году Хусейн аль-Хуси возглавил восстание против режима и сумел свергнуть его. Правда, в ходе столкновений руководитель группировки погиб.

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Хуситское восстание продолжалось до 2014 года, затем оно переросло в гражданскую войну. Страна была разделена на шесть провинций с определенной степенью автономий. Зейдитам хотели передать два территориальных образования на севере Йемена, но это не устроило хуситов. В результате хуситы взяли столицу – Сану – и двинулись в сторону крупного порта в Индийском океане – Адена. Во избежание продвижения хуситов, Саудовская Аравия образовала арабскую коалицию против них.

Но борьба с хуситами затянулась и, несмотря на поддержку Вашингтона и Лондона, противостояние коалиции против йеменской группировки продолжается.

Большинство населения Йемена солидарны с отношением хуситов к Израилю и их пропалестинскими устремлениями.

Какая армия у Йемена?

В йеменскую армию входят:

Сухопутные войска (1 бригада спецназа, 12 танковых, 11 механизированных, 22 пехотных, 3 воздушно-десантных и коммандос, 5 горно-пехотных, 3 артиллерийских, 1 ракетная и 2 зенитных);

ВВС (3 тыс солдат и 2 тыс ПВО);

ВМС и силы береговой обороны (1,7 тыс солдат);

Погранвойска;

Стратегические резервные силы.

© Фото: Wikimedia Commons, Mr. Ibrahem, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Численность – 66 700 военнослужащих.

Йемен и Израиль

С точки зрения Израиля Йемен под руководством хуситов представляет собой антисемитскую страну, где евреев преследуют и вынуждают "принять ислам или покинуть территорию государства".

Сами хуситы отвергают буквальную трактовку своего лозунга "смерть США, смерть Израилю, проклятие евреям, победу исламу". Они заявляют, что не желают никому смерти, а весь гнев направлен только на руководства стран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодняшний день нет официальных данных по числу проживающих в Йемене евреев, однако по разным оценкам, в стране осталось меньше 10 приверженцев иудаизма.

Йемен и США

Хуситы, как следует из их девиза, решительно выступают не только против Израиля, но и против Америки. Еще в 2004 году они проводили массовые протесты против официальной власти, поддержавшей вторжение США в Ирак. В 2015 году США поддержали антихуситскую коалицию, созданную Саудовской Аравией.

Кто напал на Йемен?

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов с воздуха атаковали объекты хуситов в Йемене. В Вашингтоне заявили, что удалось поразить 60 целей в 16 локациях: командные пункты, склады оружия, пусковые системы, радары ПВО и производственные объекты.

Это первые удары ВС США по позициям хуситов с 2016 года. В результате пострадала столица Сана, порт Ходейда, город Таиз и другие населенные пункты.

С ноября 2023 года хуситы препятствуют судоходству в Красном море, по которому проходит до 20% мирового морского трафика, нападая на торговые корабли. Причина – операция Израиля в секторе Газа. В общей сложности с этого времени, по оценкам США, хуситы совершили 27 таких нападений.

Минобороны Великобритании

В декабре 2023 года США с союзниками заявили о начале операции «Страж процветания» для защиты торговых судов в Красном море.

10 января 2024 года хуситы атаковали военные американские и британские корабли, охранявшие гражданские суда. В ответ на это Совбез ООН одобрил резолюцию о прекращении нападений хуситов на торговые суда в Красном море. Таким образом, Штаты и союзники получили повод для проведения операции.

Можно ли поехать в Йемен?

Въезд в Йемен туристам разрешен. Россиянам потребуется виза, которую можно получить в посольстве Йемена в Москве. Для этого необходимо взять с собой загранпаспорт и заполнить анкету.

Но стоит добавить, что Йемен – опасная для туристов страна. В некоторых районах путешественников обязательно сопровождает полиция. Самый безопасный вариант – поездка с туром через Абу-Даби и Дубай.

Кроме того, Йемен относится к числу государств с высоким уровнем террористической угрозы. МИД России не рекомендует посещение всей территории страны. Однако, несмотря на эти просьбы, туристы на свой страх и риск все же совершают поездки в Йемен.