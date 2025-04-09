Что стоит за узком Трампа об увеличении напора воды?

Александр Клемент

Президент США подписал указ о повышении давления воды в жилых помещениях и отменил ограничения на потребление этого ресурса с целью «восстановления свободы принятия душа». Для тех, кто пользуется этой услугой на территории США, указ президента выглядит вполне актуальным.

Я люблю принимать приятный душ, чтобы позаботиться о своих красивых волосах

- Трамп.

Президент одной из самых развитых стран мира самолично подписал указ о том, чтобы увеличить напор воды в душе. Причем речь идет не о каком-нибудь городишке одноэтажной Америки, а о крупных городах. В Нью-Йорке это решение было воспринято с радостью не только в районах, населенных бедными нелегальными эмигрантами, но и в Трамп-тауэр.

© Фото: пресс-служба президента США

Да, в действительности жизнь в США не такая, как мы ее себе представляем. Так, недавно в том же Нью-Йорке школьники не могли сдать экзамен из-за неработающего интернета. Родители получили такое сообщение:

Из-за технической проблемы по всему штату наши ученики, наряду со всеми другими школами штата Нью-Йорк, не смогли войти на экзаменационный портал. В результате всем школам было поручено приостановить тестирование на сегодня. В настоящее время мы ждем дальнейших указаний от штата Нью-Йорк.

На следующий день эта школа в индивидуальном порядке, благо она частная, пригласила интернет-компанию, которая только для них восстановила интернет, после чего была выпущена победная реляция:

Дорогие родители! После сложного начала дня, когда штат Нью-Йорк снова не смог заставить работать экзаменационный портал, наши студенты, наконец, смогли пройти первую часть теста штата ELA. Огромное спасибо Drensys IT Support за то, что они появились, вмешались и выполнили работу быстрее, чем их коллеги, финансируемые государством.

Это происходит в Нью-Йорке, который считается экономической столицей страны, где собраны лучшие специалисты в области компьютерных программ и разработок.

Здесь напрашивается сравнение с доступными банковскими приложениями в России или четкой работой МФЦ. Подавляющему большинству американцев невдомек, что такое может быть в других странах, а тем более в «отсталой», по их твердому убеждению, России, ведь многие жители американской провинции никогда не выезжали за пределы своего штата. Многие искренне убеждены, что всё лучшее – только в Америке.

Вызывает удивление, почему в стране, где большинство населения законопослушно платит немалую часть заработанных нелегким трудом денег в бюджет, не может рассчитывать на облегчение своего быта. В новой администрации США тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. А начать можно и с увеличения напора воды.