Вестник Кавказа

Трамп хочет повысить пошлины против Китая до 245%

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
В Белом доме сообщили, что президент США Трамп планирует обложить китайские импорт пошлинами в размере 245%. Это будет ответной мерой на симметричные тарифы Пекина против Вашингтона.

Администрация президента США Дональда Трампа может обложить импорт из Китая пошлинами в размере 245% на фоне обострения торговой войны между двумя странами, заявили в Белом доме.

В заявлении напомнили, что изначально США ввели пошлины в размере 10% против всех стран и индивидуальные повышенные тарифы для государств, с которыми Вашингтон имеет самый большой торговый дефицит. При помощи такой меры Дональд Трамп хотел уравнять торговые условия и обеспечить национальную безопасность Штатов. После этого 75 стран выступили с желанием урегулировать ситуацию и начать переговоры с США.

"На фоне этих обсуждений введение индивидуальных тарифов приостановлено, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате того, что Китай принял ответные меры, ему теперь грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США"

- Белый дом

О том, когда и каким образом Трамп ужесточит меры, не сообщается.

Напомним, что Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже он приостановил их действие на 90 дней, чтобы провести торговые переговоры. При этом президент США повысил тариф для Китая до 145%.

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