США допустили разрыв торговых отношений с Китаем

В Минфине США заявили, что не исключают разрыва торговых отношений с Китаем. Ранее Дональд Трамп сказал, что Пекин не останется безнаказанным.

Руководитель американского Минфина Скотт Бессант допустил разрыв торговых отношений США и Китая на фоне взаимного повышения импортных тарифов.

В интервью телеканалу Bloomberg TV министр финансов Соединенных Штатов сообщил, что "разрыв отношений не обязателен, однако такое вполне может произойти.

Глава ведомства подчеркнул, что сделку между Вашингтоном и Пекином будет сложно заключить, поскольку Китай является главным экономическим и военным конкурентом США.

"Это большие цифры. Я думаю, что никто из тех, кто считает, что они устойчивы, не хочет, чтобы они оставались на том же уровне"

- министр финансов США

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай, относящийся к Штатам хуже всех, не останется безнаказанным. Ранее Пекин ввел дополнительные пошлины на товары из США.