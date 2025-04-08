США допустили разрыв торговых отношений с Китаем

Руководитель американского Минфина Скотт Бессант допустил разрыв торговых отношений США и Китая на фоне взаимного повышения импортных тарифов.
В интервью телеканалу Bloomberg TV министр финансов Соединенных Штатов сообщил, что "разрыв отношений не обязателен, однако такое вполне может произойти.
Глава ведомства подчеркнул, что сделку между Вашингтоном и Пекином будет сложно заключить, поскольку Китай является главным экономическим и военным конкурентом США.
"Это большие цифры. Я думаю, что никто из тех, кто считает, что они устойчивы, не хочет, чтобы они оставались на том же уровне"
- министр финансов США
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай, относящийся к Штатам хуже всех, не останется безнаказанным. Ранее Пекин ввел дополнительные пошлины на товары из США.