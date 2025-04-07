США и Китай увеличили товарооборот на 3% в начале 2025 года

Оборот торговли США и Китая подрос на 2,9% и достиг $154 млрд. Статистика учитывает период январь-март 2025 года.

Товарооборот США и Китая увеличился на 2,9% в январе-марте 2025 года и достиг $154,58 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что в первом квартале Китай увеличил экспорт в США на 4,5%, до $115 млрд. Импорт из Штатов снизился на 1,4% и упал до $38 млрд.

Положительное торговое сальдо Китая увеличилось на 9,1% относительно первого квартала 2024 года, достигнув $76 млрд. В марте общий товарооборот между Китаем и США составил $52 млрд, что почти 29% выше показателя февраля. Экспорт китайской продукции в США вырос на 44%, до $40 млрд, тогда как импорт американских товаров сократился на 4%, до $12 млрд.

Китай ввозит из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь и медь. Американцы, в свою очередь, закупают у него смартфоны, компьютеры, детские игрушки, продукцию из пластика и многое другое.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп ввел против Китая пошлины на уровне 145%. Пекин ввел ответные меры: он объявил о повышении тарифов на американскую импортную продукцию до 125%.