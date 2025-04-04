Вестник Кавказа

Что США и Китай продают друг другу?

Екатерина Винник
Китайский поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговая война, развязанная Дональдом Трампом с Китаем еще во время своего первого президентского срока (2017-2021), продолжается уже во втором, и остановить ее будет сложно. Пошлины для китайских товаров с 9 апреля 2025 года составляют 125%, а для американских - 84% с 10 апреля. Насколько тесно связаны США и Китай и что они друг другу продают?

Как США торгуют с Китаем?

Торговые отношения США со всеми странами определяется наличием либо отсутствием между ними Статуса постоянных нормальных торговых отношений (PNTR). Китайско-американские отношения такой статус получили в 2001 году. Этот статус предусматривает низкие тарифы (пошлины) и торговые преференции для стран-партнеров. За 15 лет после получения Китаем статуса PNTR китайский импорт в США увеличился в четыре раза.   

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда США начали торговать с Китаем?

Торговым отношениям Китая и США чуть более 55 лет. В 1971 году, когда китайские товары впервые попали на американский рынок, они облагались пошлинами в пределах 30%. После установления дипломатических отношений между США и Китаем в 1979 году Пекин получил статус нормального торгового партнера, который пересматривался на ежегодной основе. За 20 первых лет китайско-американских торговых отношений товарооборот между странами вырос до $231 млрд. 

Какой сейчас товарооборот США и Китая?

По данным за 2024 год товарооборот США и Китая составил чуть менее $662 млрд. Американский экспорт товаров и услуг в Китай превысил $199 млрд, а китайский экспорт в США перевалил за отметку в $462 млрд. Торговый дефицит США с Китаем превышает $263 млрд. США - крупнейший экспортный рынок Китая, а Китай - третий крупнейший партнер США, после Мексики и Канады. 

Что Китай продает США?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китайские фабрики производят больше товаров, чем США, Германия, Япония, Южная Корея и Великобритания вместе взятые, и многое из того, что создает Китай, в конечном счете оказывается в Америке. 

  • Китай - крупнейший поставщик потребительской электроники в США. Более 70% смартфонов, почти 80% ноутбуков и более 85% игровых консолей, которые продаются в Америке, сделаны в Китае. 
  • 77% игрушек на американском рынке - китайские. 
  • более 46 % всех китайских товаров на рынке США представлены производственным оборудованием  
  • 10% импортированных из Китая товаров - это одежда и обувь. 
  • 6% китайского импорта - это металлы, в том числе железо и сталь
  • почти 4%  - транспортное оборудование 

Остальные 34% китайских товаров в Америке примерно в равных долях - сельхозпродукция, древесина, пластик, резина, кожа оптика, измерительные и медицинские инструменты, спортивные товары, цемент, минералы. 

Что США продают Китаю?

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай - третий крупнейший экспортный рынок США. Экспорт американских товаров в Китай обеспечивает более 900 тысяч рабочих мест в стране, преимущественно в секторе сельского хозяйства и животноводства. В основном Китай из Америки импортирует масличные культуры, зерно, нефть и газ. Объем китайского импорта американских товаров составляет $147 млрд и выглядит следующим образом: 

  • на масличные семена и зерновые, включая сою, пшеницу и кукурузу, приходится почти 13%  импорта из Америки
  • на нефть и газ -  12% 
  • фармацевтические товары и лекарства - почти 8% 
  • полупроводники и сопутствующие компоненты - около 5% 
  • аэрокосмические товары и компоненты - около  5% 
  • навигационные и измерительные инструменты - около 5% 
  • основные химикаты - чуть более 4% 
  • двигатели автомобилей - чуть более 4% 
  • смолы и синтетические волокна - почти 4% 
  • производственная техника - чуть более 3% 
  • мясная продукция - чуть более 3% 
  • медицинское оборудование - чуть более 2%. 

Остальные 32% американских товаров в Китае примерно в одинаковых долях  - семена, перерабатываемый металл, пластиковые товары, электрическое и коммуникационное оборудование, бытовые товары, фрукты и орехи, уголь, морепродукты. 

Какие услуги США экспортируют в Китай?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экспорт американских услуг в Китай составляет почти $ 47 млрд. По этому показателю Китай - шестой рынок США. В числе услуг, которые Америка продает Китаю: 

  • образовательные 
  • возможность использования промышленных мощностей
  • возможность использования программного обеспечения 
  • кредитные услуги 
  • перевозка товаров и портовые услуги
  • туристические услуги
  • страхование. 
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