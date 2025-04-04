Тарифные война и мир Трампа

Трамп ввел 90-дневный перерыв в торговой войне для всех, кроме Китая. Пекин ответил готовностью воевать до победного.

С самого вступления в должность президента Дональд Трамп пытается изменить торговую политику США. То он заявляет о намерениях, то вводит тарифы, то резко ставит их на паузу. Обострившаяся тарифная война в основном сосредоточена на отношениях с Китаем, но привела к значительным экономическим последствиям как для США, так и для международной торговли в целом.

90-дневная пауза в торговой войне

Ввиду сложной экономической ситуации Дональд Трамп накануне принял решение о смягчении тарифной политики, объявив 90-дневную паузу для более чем 75 стран, которые выразили готовность к переговорам.

Это неожиданное решение, по словам президента, было вызвано беспокойством о настроениях американских компаний и банков. "Люди начали немного паниковать", — признает Трамп, комментируя высокие цены и сокращение поставок товаров на внутренний рынок.

В действительности поводы для этого решения были более многогранными. Американский финансовый рынок оказался под давлением, и резкий рост доходности государственных облигаций заставил Трампа учитывать возможные негативные последствия для экономики страны. За последние дни наблюдались заметные колебания на фондовых рынках, а риски рецессии возрастали, что может нанести удар по рейтингу 47-го президента США, который обещал улучшить экономическую ситуацию в Америке.

Экономические показатели были неутешительными. Индикаторы рецессии, такие как рост расходов на займы и инфляция, сигнализировали о возможном падении экономики США. К этому добавилась тревожная оценка JPMorgan Chase & Co, согласно которой вероятность экономического спада достигла 79%. В этом контексте забота Трампа о гражданах кажется более чем актуальной. Трамп увидел, как американские потребители начали сметать продукты с полок магазинов, и это стало своего рода "тревожным звоночком".

Тем не менее, для Китая никакой пощады нет. В то время как Трамп готов договариваться с большинством стран, он увеличил тарифы на китайские товары до небывалых 125%. Это решение подчеркивает желание президента не только защитить национальные интересы, но и дать понять, что жесткая линия по отношению к Китаю сохранится. С точки зрения Пекина подобные меры воспринимаются как экономическое оружие, угрожающее стабильности мировой торговли. Китай выразил готовность бороться с такими действиями, подчеркивая, что в торговых войнах победителей не бывает.

В ответ на тарифы Трампа власти Китая скорректировали собственные ставки на американские товары, увеличив их до 84%. Пекин также подал жалобу во Всемирную торговую организацию. КНР призывает США "немедленно исправить ошибочную практику" и отменить все односторонние тарифы.

Время на раздумье

Ключевым моментом в дальнейшем развитии ситуации является передышка, инициированная Дональдом Трампом. Пауза в 90 дней дает возможность не только измерить последствия принятых решений, но и выявить готовность партнеров к переговорам. Следующие три месяца будут критическими как для американской внутренней политики, так и для глобальной экономики. Все участники торговой игры должны будут найти баланс между защитой собственных интересов и необходимостью поддерживать мировой экономический порядок. Как объяснил Трамп, "нужно уметь проявлять немного гибкости", и именно такое стремление к диалогу и компромиссу может стать ключевым фактором в разрешении торговых конфликтов.

В ЕС позитивно отреагировали на 90-дневную пазу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала этот шаг Трампа. Со своей стороны Брюссель готов ответить заморозкой собственных тарифов. "Мы приняли к сведению объявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней. Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены", - предупредила фон дер Ляйен.

Новый маховик торговой войны был запущен Трампом 2 апреля, когда он ввел пошлины в диапазоне от 10% до 50% против более чем 180 стран. Трамп подчеркнул, что это, по его мнению, один из самых значимых дней в истории Америки, назвав его "днем освобождения". Он описал происходящее как "декларацию экономической независимости США". С 5 апреля весь американский импорт должен был быть обложен 10-процентной пошлиной, а с 9 апреля целый ряд стран должны были столкнуться с дополнительными тарифами до 50%. Под новые правила попали важнейшие торговые партнеры США: Китай с дополнительными 34% к уже существующим тарифам, ЕС — 20%, Индия — 26%.

Реакция Европы на торговую войну

Реакция Европейского Союза на объявленные в начале апреля тарифы была быстрой и решительной. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала введение тарифов как "значительный удар по мировой экономике" и заявила о готовности ЕС предпринять ответные меры. ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США; по данным Бюро переписи населения США, в прошлом году ЕС занимал первое место среди рынков, куда экспортировались товары из Америки, опередив даже соседей, таких как Канада и Мексика. Эта взаимозависимость делает обе стороны уязвимыми в случае эскалации торгового конфликта.

Объявленные Трампом масштабные импортные пошлины — "в корне неправильные", заявил исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц. "Будут только проигравшие", — сказал он. Политик также назвал пошлины атакой на торговую систему, которая создала "процветание во всем мире".

В ответ на введенные США пошлины президент Франции Эмманюэль Макрон призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты, как сообщает Le Figaro. Такая пауза необходима до тех пор, пока ситуация не станет более ясной, подчеркнул он во время встречи в Елисейском дворце с представителями отраслей, затронутых американскими инициативами.

Он отметил: "Какой смысл в том, что крупные европейские игроки будут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику, в то время как США наносят нам удар? Необходима коллективная солидарность".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, считающаяся союзником Дональда Трампа и единственным европейским лидером, присутствовавшим на его инаугурации, высказалась критически о пошлинах, объявленных президентом США, назвав их "неправильными" и указав на то, что они не принесут пользы самим Соединенным Штатам, сообщает Reuters.

"Мы сделаем все возможное, чтобы работать над соглашением с Соединенными Штатами с целью избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков", — отметила Мелони в своих социальных сетях. Она добавила: "В любом случае, как и всегда, мы будем действовать в интересах Италии и ее экономики, взаимодействуя также с другими европейскими партнерами".

Наряду с тарифами на сталь и алюминий президент Трамп обрушил на другие страны, включая страны ЕС, так называемые "дискриминационные" тарифы. В отличие от традиционных тарифов, эти новые меры могут включать в себя и "неденежные" барьеры, такие как нестандартные технические требования и различные налоги. Это расширяет рамки ответственности и устраняет возможности для простого совпадения ставок.

ЕС, в свою очередь, готовит контрмеры в целях защиты собственных экономических интересов. В качестве первой реакции Европа уже внедряет высокие тарифы на американские товары, такие как бурбон и тяжелые мотоциклы. Эти меры являются лишь началом более широкой стратегии, которая может включать в себя значительные изменения в правилах ведения бизнеса для американских предприятий на европейском рынке, включая ужесточение контрольных процедур для крупных технологических компаний.

Последствия для мировой экономики

Торговая война, инициированная президентом Трампом, может привести к серьезным последствиям как для экономики США, так и для глобальной экономики, предупреждают эксперты. Как отметил Олу Сонола, глава экономических исследований США в Fitch Ratings, новые тарифы представляют собой "игру перемен", угрожая не только американской экономике, но и затрагивая многие страны, которые могут оказаться в рецессии. Он утверждает, что если новые тарифы сохранятся, то большинство экономических прогнозов станет недействительным.

Экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли добавил, что нововведения приведут к увеличению налогов, что скажется на покупательной способности американцев и может приблизить страну к рецессии. Он подчеркивает, что речь идет о крупнейшем повышении налогов с 1968 года, которое неизбежно повлияет на реальные располагаемые доходы граждан.

С другой стороны, эксперты предсказывают ответные меры со стороны торговых партнеров США, таких как Европейский Союз и Китай, что еще больше усугубит ситуацию. Как заметил Артур Кробер из Gavekal Dragonomics, данная торговая война настраивает на "поражающий глобальный экономический шок", сравнимый с кризисом 1970-х годов.

По данным Financial Times, торговая война, инициированная Трампом, может привести к ущербу мировой экономике в размере $1,4 трлн и значительно увеличить цены в Соединенных Штатах. Ссылаясь на исследование экономистов Астонской школы бизнеса, авторы публикации заключают, что введение тарифов в 25% может оказать влияние, аналогичное последствиям торговой войны 1930 года, усугубившей Великую депрессию.

Таким образом, торговая война может стать причиной не только экономических потрясений, но и долгосрочных изменений в международной торговле, открывая новые пути для защиты национальной экономики и интересов рабочих. Как подчеркивает Эверетт Эйссенстат, последствия этих мер будут ощутимыми, и США предстоит жить с ними долгое время, независимо от того, приведут ли они к переговорам или улучшению в глобальной торговле.

Тай Хуэ из J.P. Morgan Asset Management предупреждает, что новые тарифы могут поднять средние ставки до уровней, не виданных с начала XX века, что приведет к росту инфляции и ухудшению ситуации в производственном секторе США. Он отмечает, что высокие тарифы заставят потребителей сократить расходы из-за подорожания импорта, а бизнес — замедлить капитальные вложения из-за неопределенности.

Давид Розенберг, президент Rosenberg Research, считает, что в глобальной торговой войне не будет победителей, и утверждает, что последствия тарифов лягут на плечи американских потребителей, что вызовет значительный всплеск цен на товары.

Антоний Разе из UOB Asset Management выражает недоумение по поводу размеров тарифов и их немедленного введения, отмечая, что такая поспешность негативно скажется на возможностях для переговоров и гибкости в политике.

Дэвид Рош из Quantum Strategy считает, что тарифы отражают идеологические взгляды Трампа и обозначают переход от глобализации к изоляционистской политике. Он предсказывает, что последствия почувствуются не только в экономике, но и в геополитике после экономической рецессии как в США, так и в ЕС.

Шейн Оливер из AMP делает предположение о том, что новые тарифы повышают риск американской рецессии до 40% и негативно повлияют на глобальный рост. Он предполагает, что темпы роста могут снизиться до 2%.

В целом, мнения экспертов подчеркивают опасения по поводу возможной рецессии, влияния на потребительскую уверенность и взаимодействие с глобальной экономикой в условиях торговой войны, инициированной администрацией Трампа. При этом президент США демонстрирует гибкость. Он ввел 90-дневную паузу не только потому, что обеспокоился экономическими последствиями в самих Штатах, но и потому, что такая приостановка действия тарифов позволит ему вести торг с партнерами. Теперь Трамп может рассчитывать на уступки от тех стран, кому он объявлял торговую войну неделю назад.