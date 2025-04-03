Азербайджан, Армения и Грузия выступили с совместным заявлением по итогу встречи

В четверг в Тбилиси состоялись первые политические консультации на уровне замглавы МИД Азербайджана, Армении и Грузии. По итогу встречи было сделано заявление.

Заместители министров иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, Армении Ваан Костанян и Грузии Лаша Дарсалия провели первую трехстороннюю встречу. Она прошла в закрытом формате, по итогу было сделано совместное заявление.

"Целью встречи являлось развитие трехстороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, с целью содействия устойчивому развитию и процветанию региона"

– заявление

Стороны отметили, что сотрудничество в соответствующих областях может способствовать решению общих проблем трех государств и, как следствие, поможет обеспечить Южному Кавказу долгосрочную стабильность и ускоренное развитие.

“На встрече в атмосфере открытого обмена мнениями были представлены взгляды на потенциальные области сотрудничества"

– заявление

В рамках консультаций было отмечено наличие значительного потенциала трехстороннего сотрудничества, в основе которого будет лежать полное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Встреча в Тбилиси прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Из заявления следует, что она рассматривается как начальный этап в построении доверия и повышении уровня диалога на Южном Кавказе.