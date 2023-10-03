Глава Минобороны Саудовской Аравии впервые прибыл в Иран

В Иран приехал министр обороны Саудовской Аравии. Это первый визит высокопоставленного чиновника Королевства в Иран с 1997 года.

Руководитель оборонного ведомства Саудовской Аравии Халид бин Салман приехал с визитом в Тегеран. Он проведет переговоры с официальными лицами Ирана.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, приезд министра перед вторым раундом переговоров между Ираном и США укрепит улучшающиеся отношения между двумя государствами.

Отмечается, что принц встретится генерал-майором Мохаммадом Багери, главой Генштаба иранских ВС, а также другими высокопоставленными чиновниками ИРИ.

Стоит добавить, что приезд министра обороны является первым визитом высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии в Исламскую Республику с 1997 года.