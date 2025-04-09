Вестник Кавказа

Путин сегодня примет главу МИД Ирана

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с главой иранского МИД Аббасом Аракчи. Ранее сообщалось, что иранский министр намерен передать российскому лидеру послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Российский президент Владимир Путин сегодня проведет переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Сегодня примет"

– Ушаков

Как сообщает "Интерфакс", ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что иранский министр сможет передать во время визита в РФ послание, которое верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил Владимиру Путину.

Стоит отметить, что ранее Аракчи сообщил, что именно передача послания главы иранского государства президенту России является его основной миссией во время официального визита в Россию.

Иранский дипломат также кратко описал содержание послания. По его словам, в документе идет речь о произошедших в последнее время значимых мировых событиях. Кроме того, в послании говорится о событиях в регионе, затронуты в нем и аспекты российско-иранских отношений.

Помимо встречи с Путиным, запланированы и переговоры Аракчи с его российским коллегой Сергеем Лавровым – об этом ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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