Вестник Кавказа

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и США, несмотря на все препятствия, продолжают поддерживать конструктивный диалог, заявил Кирилл Дмитриев. По его словам, он ведется на фоне непрекращающихся информационных атак.

Российско-американский диалог продолжает протекать конструктивно, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, большое значение имеет сам факт диалога. Кроме того, перед сторонами стоят еще множество вопросов, которые еще предстоит урегулировать.

"Но диалог идет, диалог конструктивный"

– Дмитриев

Когда у главы РФПИ спросили, движется ли этот диалог в позитивном направлении, он призвал подождать, уточнив, что это будет ясно со временем.

Спецпредставитель президента РФ также прокомментировал результаты своей встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. По его словам, на разных уровнях наблюдаются попытки не допустить развития российско-американского диалога – этим занимаются и отдельные люди, и структуры, и целые страны. Активную антироссийскую пропаганду ведут также СМИ в США.

Именно поэтому, пояснил Дмитриев, необходимо было озвучить позицию России без посредников американской стороне, именно это он осуществил на встрече с Уиткоффом.

"Идет очень полезный диалог, но идет в очень сложных условиях постоянных атак, постоянной дезинформации"

– Дмитриев

Напомним, ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конкретных договоренностей по поводу возможного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Однако он заверил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты по этому вопросу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков

Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Президент Ирана оценил переговоры с США

Президент Ирана оценил переговоры с США

Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

США могут закрыть десятки посольств и консульств

США могут закрыть десятки посольств и консульств

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы