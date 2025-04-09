Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Россия и США, несмотря на все препятствия, продолжают поддерживать конструктивный диалог, заявил Кирилл Дмитриев. По его словам, он ведется на фоне непрекращающихся информационных атак.

Российско-американский диалог продолжает протекать конструктивно, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, большое значение имеет сам факт диалога. Кроме того, перед сторонами стоят еще множество вопросов, которые еще предстоит урегулировать.

"Но диалог идет, диалог конструктивный"

– Дмитриев

Когда у главы РФПИ спросили, движется ли этот диалог в позитивном направлении, он призвал подождать, уточнив, что это будет ясно со временем.

Спецпредставитель президента РФ также прокомментировал результаты своей встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. По его словам, на разных уровнях наблюдаются попытки не допустить развития российско-американского диалога – этим занимаются и отдельные люди, и структуры, и целые страны. Активную антироссийскую пропаганду ведут также СМИ в США.

Именно поэтому, пояснил Дмитриев, необходимо было озвучить позицию России без посредников американской стороне, именно это он осуществил на встрече с Уиткоффом.

"Идет очень полезный диалог, но идет в очень сложных условиях постоянных атак, постоянной дезинформации"

– Дмитриев

Напомним, ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конкретных договоренностей по поводу возможного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Однако он заверил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты по этому вопросу.