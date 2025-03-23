Россия и Азербайджан продолжают наращивать товарооборот

С начала года товарооборот России и Азербайджана составил свыше $1,4 млрд. Азербайджан увеличил импорт из России почти в 2 раза.

Россия и Азербайджан с начала текущего года наторговали на $1,431 млрд, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

По данным ведомства, товарооборот между двумя государствами за первый квартал 2025 года превысил прошлогодние показатели на 60,7%.

Отмечается, что с января по март Азербайджан экспортировал свою продукцию в Россию на $233,8 млн. При этом поставки товаров из России выросли почти в 2 раза – до $1,198 млрд.

В Комитете заявили, что Россия - крупнейший импортер ненефтяной продукции из Азербайджана. Она занимает второе место среди торговых партнеров по итогам первого квартала.

За период январь-март на поставки в Россию пришлось 3,66% азербайджанского экспорта. Россия располагается на 6-м месте среди стран, куда экспортируется азербайджанская продукция.

Там же уточнили, что на долю торговых операций с Россией пришлось 11,88% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за первый квартал текущего года.

Говоря об импорте товаров в Азербайджан, то Россия по итогам первого квартала сохранила лидирующие позиции, уступая лишь Китаю. На Россию общем объеме пришлось 21,15%.