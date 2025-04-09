Вестник Кавказа

Казахстан стал полноправным участником торговли услугами стран СНГ

Казахстан стал полноправным участником торговли услугами стран СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сенат Казахстана сегодня утвердил соглашение о свободной торговле услугами среди стран СНГ, документ позволит эффективно развивать торгово-экономическое сотрудничество между государствами объединения.

Сенаторы верхней палаты казахстанского парламента сегодня ратифицировали соглашение о свободной торговле услугами стран СНГ – их экспорт уже достиг $2,2 млрд, и его потенциал только растет, сообщили в Минторговли и интеграции страны.

"Соглашение направлено на укрепление торгово-экономического сотрудничества между государствами СНГ, обеспечение казахстанским поставщикам услуг доступа на рынки стран-партнеров, создание условий для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала, а также привлечение и защиту взаимных инвестиций"

- Минторг Казахстана

Как гласит документ, участники соглашения, а это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, обеспечат поставщикам услуг доступ на свои рынки и создадут условия для учреждения совместных предприятий, а также привлекут к этому и защитят взаимные инвестиции, передает Sputnik Казахстан.

В ведомстве напомнили, что взаимная торговля услугами Казахстана с государствами СНГ в 2024 году составила $4,3 млрд, а объем инвестиций из государств СНГ в экономику Казахстана в минувшем году составил $4 млрд, казахстанские инвестиции в страны СНГ составили $600 млн.

С утверждением соглашения перед казахстанским бизнесом откроются новые возможности – у него появится устойчивая правовая основа для развития сферы услуг и инвестиций, что усилит интеграционные связи Казахстана в пространстве СНГ, добавили в министерстве.

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