Казахстан стал полноправным участником торговли услугами стран СНГ

Сенат Казахстана сегодня утвердил соглашение о свободной торговле услугами среди стран СНГ, документ позволит эффективно развивать торгово-экономическое сотрудничество между государствами объединения.

Сенаторы верхней палаты казахстанского парламента сегодня ратифицировали соглашение о свободной торговле услугами стран СНГ – их экспорт уже достиг $2,2 млрд, и его потенциал только растет, сообщили в Минторговли и интеграции страны.

"Соглашение направлено на укрепление торгово-экономического сотрудничества между государствами СНГ, обеспечение казахстанским поставщикам услуг доступа на рынки стран-партнеров, создание условий для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала, а также привлечение и защиту взаимных инвестиций"

- Минторг Казахстана

Как гласит документ, участники соглашения, а это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, обеспечат поставщикам услуг доступ на свои рынки и создадут условия для учреждения совместных предприятий, а также привлекут к этому и защитят взаимные инвестиции, передает Sputnik Казахстан.

В ведомстве напомнили, что взаимная торговля услугами Казахстана с государствами СНГ в 2024 году составила $4,3 млрд, а объем инвестиций из государств СНГ в экономику Казахстана в минувшем году составил $4 млрд, казахстанские инвестиции в страны СНГ составили $600 млн.

С утверждением соглашения перед казахстанским бизнесом откроются новые возможности – у него появится устойчивая правовая основа для развития сферы услуг и инвестиций, что усилит интеграционные связи Казахстана в пространстве СНГ, добавили в министерстве.