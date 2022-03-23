Главы МИД стран СНГ встретились в формате "Центральная Азия – Россия"

В Алматы прошла встреча министров иностранных дел стран СНГ в формате "Центральная Азия – Россия". Главным итогом встречи стало заявление ее участников о завершении работы над подготовкой Плана совместных действий на 2025-2027 годы.

Сегодня в крупнейшем мегаполисе Казахстана городе Алматы в рамках заседания СМИД СНГ прошла встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия – Россия", в ходе которой ее участники подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление взаимодействия стран Центральной Азии и России в рамках формата "ЦА+" как устойчивой платформы межрегиональной кооперации.

Как отметил на встрече заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, страны региона за последние годы достигли серьезных успехов по всему спектру многогранных межгосударственных связей, передает Sputnik Казахстан.

"Свидетельством тому стал устойчивый рост объема взаимной торговли между странами Центральной Азии и Россией. В частности, в 2024 году межрегиональный товарооборот составил 44,7 млрд долларов США, что на 11,3% выше показателя 2023 года"

- Мурат Нуртлеу

Это и транзит российского газа в страны Центральной Азии по территории Казахстана, и модернизация и строительство объектов электроэнергетики, и развитие международных транспортных коридоров, ва том числе - реконструкция и расширение сети автомобильных и железных дорог, привел примеры министр.

Главным итогом мероприятия стало объявление о завершении работы над подготовкой Плана совместных действий на 2025-2027 годы, в рамках которого страны договорились нарастить усилия на стратегически важных направлениях сотрудничества. Его внесут на рассмотрение глав государств в ходе Второго саммита "ЦА-Россия".