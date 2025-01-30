Вестник Кавказа

Совет глав МИД СНГ соберется на следующее заседание в октябре

Совет глав МИД СНГ соберется на следующее заседание в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередное заседание СМИД СНГ пройдет в столице Таджикистана ближайшей осенью. Встреча назначена на 9-е октября.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоится в октябре в Таджикистане. Об этом рассказал 11 апреля генсек содружества.

"Было принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел 9 октября 2025 года в Душанбе"

– Сергей Лебедев

Он напомнил, что на следующий день там пройдет заседание Совета глав государств СНГ. 

Кроме того, Лебедев подчеркнул, что в июне состоится заседание Совета глав правительств. На нем будут обсуждаться вопросы укрепления взаимодействия в гуманитарной и экономической сфере.

В начале сентября Душанбе примет заседание Экономического совета.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
465 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Министериал СНГ начался в Алматы

Министериал СНГ начался в Алматы

Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе

Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе

Лавров прибыл в Казахстан

Лавров прибыл в Казахстан

Главы МИД стран СНГ соберутся в Казахстане

Главы МИД стран СНГ соберутся в Казахстане

Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Глава комитета парламента Азербайджана приедет в Санкт-Петербург

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Как сейчас Армения взаимодействует с соседями?

Путешествия между РФ и странами СНГ совершили 10 млн человек в 2024 году

Путешествия между РФ и странами СНГ совершили 10 млн человек в 2024 году

III Игры СНГ в Азербайджане стартуют 28 сентября

III Игры СНГ в Азербайджане стартуют 28 сентября

Лавров поговорит с послами стран СНГ

Лавров поговорит с послами стран СНГ

Профессия — режиссер: Мехрибан Алекперзаде

Профессия — режиссер: Мехрибан Алекперзаде

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы