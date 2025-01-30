Совет глав МИД СНГ соберется на следующее заседание в октябре

Очередное заседание СМИД СНГ пройдет в столице Таджикистана ближайшей осенью. Встреча назначена на 9-е октября.
Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоится в октябре в Таджикистане. Об этом рассказал 11 апреля генсек содружества.
"Было принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел 9 октября 2025 года в Душанбе"
– Сергей Лебедев
Он напомнил, что на следующий день там пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
Кроме того, Лебедев подчеркнул, что в июне состоится заседание Совета глав правительств. На нем будут обсуждаться вопросы укрепления взаимодействия в гуманитарной и экономической сфере.
В начале сентября Душанбе примет заседание Экономического совета.