Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой прилетела сегодня в Санкт-Петербург, рассказали в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
В программу рабочего визита в Северную столицу России входит ряд мероприятий. Это заседание Совета межпарламентской ассамблеи СНГ и 58-е Пленарное заседание МПА СНГ. Кроме того, Сахиба Гафарова примет участие в торжественных собраниях, которые пройдут к 80-летию Победы над фашизмом.
В аэропорту Пулково Сахибу Гафарову встретили зампредседателя спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, депутат Андрей Алескеров, глава Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол АР в РФ Рахман Мустафаев, постпред Азербайджана при МПА СНГ Айдын Джафаров, и.о. генконсула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде и другие официальные лица.
В рамках рабочего визита состоится выступление Сахибы Гафаровой на заседаниях Совета и Пленарного заседания МПА СНГ. Запланированы также ряд встреч с главами парламентских делегаций, принимающих участие в мероприятии.