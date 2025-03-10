Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня прибыла в Санкт-Петербург. В его программу входят мероприятия МПА СНГ и торжественные собрания к 80-летию Победы.

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой прилетела сегодня в Санкт-Петербург, рассказали в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В программу рабочего визита в Северную столицу России входит ряд мероприятий. Это заседание Совета межпарламентской ассамблеи СНГ и 58-е Пленарное заседание МПА СНГ. Кроме того, Сахиба Гафарова примет участие в торжественных собраниях, которые пройдут к 80-летию Победы над фашизмом.

В аэропорту Пулково Сахибу Гафарову встретили зампредседателя спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, депутат Андрей Алескеров, глава Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол АР в РФ Рахман Мустафаев, постпред Азербайджана при МПА СНГ Айдын Джафаров, и.о. генконсула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде и другие официальные лица.

В рамках рабочего визита состоится выступление Сахибы Гафаровой на заседаниях Совета и Пленарного заседания МПА СНГ. Запланированы также ряд встреч с главами парламентских делегаций, принимающих участие в мероприятии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург
1345 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне &quot;Азербайджан&quot; на ВДНХ

Мастер-класс азербайджанских сладостей прошел в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Глава Минэкономики Азербайджана и руководитель Росреестра провели переговоры

Глава Минэкономики Азербайджана и руководитель Росреестра провели переговоры

Туроператоры городов Сибири и Урала познакомились с Азербайджаном

Туроператоры городов Сибири и Урала познакомились с Азербайджаном

Где отметить Пасху 2025?

Где отметить Пасху 2025?

Туры на курорт Sea Breeze в Азербайджане подготовили для россиян

Туры на курорт Sea Breeze в Азербайджане подготовили для россиян

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили визит Ильхама Алиева в Москву

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили визит Ильхама Алиева в Москву

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов встретились в Анталье

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов встретились в Анталье

Иран станет мостом между Нахчываном и основной территорией Азербайджана в обход Армении?

Иран станет мостом между Нахчываном и основной территорией Азербайджана в обход Армении?

В параде Победы в Москве будут участвовать военные Азербайджана

В параде Победы в Москве будут участвовать военные Азербайджана

Армения провоцирует конфликт с «Газпромом»

Армения провоцирует конфликт с «Газпромом»

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы