Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня прибыла в Санкт-Петербург. В его программу входят мероприятия МПА СНГ и торжественные собрания к 80-летию Победы.

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой прилетела сегодня в Санкт-Петербург, рассказали в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В программу рабочего визита в Северную столицу России входит ряд мероприятий. Это заседание Совета межпарламентской ассамблеи СНГ и 58-е Пленарное заседание МПА СНГ. Кроме того, Сахиба Гафарова примет участие в торжественных собраниях, которые пройдут к 80-летию Победы над фашизмом.

В аэропорту Пулково Сахибу Гафарову встретили зампредседателя спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, депутат Андрей Алескеров, глава Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол АР в РФ Рахман Мустафаев, постпред Азербайджана при МПА СНГ Айдын Джафаров, и.о. генконсула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде и другие официальные лица.

В рамках рабочего визита состоится выступление Сахибы Гафаровой на заседаниях Совета и Пленарного заседания МПА СНГ. Запланированы также ряд встреч с главами парламентских делегаций, принимающих участие в мероприятии.