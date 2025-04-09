Вестник Кавказа

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американский президент Дональд Трамп продлил действие еще одного антироссийского документа: по решению главы американского государства, будет действовать в течение еще года запрет на прием судов из России портами США.

Запрет на прием в американских портах судов, так или иначе связанных с Россией, продлен еще на год. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп, говорится в документе из Белого дома.

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов"

– Трамп

В документе поясняется, что позиция и поступки российского правительства и сейчас становятся причиной возникновения ЧС национального масштаба для Америки, так как наносят ущерб международным отношениям, которые поддерживает Вашингтон, либо угрожают таким ущербом.

Стоит отметить, что изначально запрет на российские суда ввел президент США Джо Байден. Это произошло почти три года назад, в апреле 2022-го.

Напомним, что несколько дней назад, 12 апреля, Трамп продлил действие введенных предыдущим президентом в 2021 году антироссийских санкций – теперь они будут действовать в течение как минимум еще года.

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