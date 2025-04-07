Кремль: встреча Путина и Трампа непременно состоится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США непременно состоится, но к ней еще необходимо подготовиться. Шагом в этом направлении может стать недавняя встреча Уиткоффа и Путина.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непременно состоится, когда придет время, но ее еще предстоит подготовить, завил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться"

- Дмитрий Песков

Он также прокомментировал недавнюю встречу Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге в интервью журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Песков передал, что это может стать шагом в сторону встречи российского президента с Дональдом Трампом.

Ранее президент США заявил, что до встречи с Владимиром Путиным надо дойти и что не стоит торопить события. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных переговорах с российским президентом в Саудовской Аравии, которую глава Белого дома посетит в следующем месяце.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп общались лично шесть раз. Все эти контакты пришлись на время, когда текущий американский лидер занимал пост президента США в первый раз в 2017-2021 годах.