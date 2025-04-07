Вестник Кавказа

Кремль: встреча Путина и Трампа непременно состоится

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США непременно состоится, но к ней еще необходимо подготовиться. Шагом в этом направлении может стать недавняя встреча Уиткоффа и Путина.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непременно состоится, когда придет время, но ее еще предстоит подготовить, завил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться"

- Дмитрий Песков

Он также прокомментировал недавнюю встречу Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге в интервью журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Песков передал, что это может стать шагом в сторону встречи российского президента с Дональдом Трампом.

Ранее президент США заявил, что до встречи с Владимиром Путиным надо дойти и что не стоит торопить события. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных переговорах с российским президентом в Саудовской Аравии, которую глава Белого дома посетит в следующем месяце.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп общались лично шесть раз. Все эти контакты пришлись на время, когда текущий американский лидер занимал пост президента США в первый раз в 2017-2021 годах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1510 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Контакты России и США развиваются очень хорошо - Песков

Контакты России и США развиваются очень хорошо - Песков

Трамп оценил переговоры РФ и США по Украине

Трамп оценил переговоры РФ и США по Украине

Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана

Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана

В Маскате стартовали переговоры между США и Ираном

В Маскате стартовали переговоры между США и Ираном

Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Глава МИД Ирана прибыл в Оман на переговоры с США

Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Трамп открыт для сделки с Китаем – Белый дом

Трамп открыт для сделки с Китаем – Белый дом

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Кто такой Стив Уиткофф: бизнесмен, дипломат и близкий друг Трампа

Кто такой Стив Уиткофф: бизнесмен, дипломат и близкий друг Трампа

Китай официально ответил США: 125%

Китай официально ответил США: 125%

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы