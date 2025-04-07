Вестник Кавказа

Путин проводит встречу с Уиткоффом

Путин проводит встречу с Уиткоффом
© Фото: Kremlin.ru
В здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге стартовала встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Президент РФ Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу, передает РИА Новости.

Подробности встречи не сообщаются, известно лишь, что в ходе беседы стороны планируют обсудить нормализацию отношений между Россиенй и США, а также некоторые аспекты украинского урегулирования. 

Напомним, ранее о том, что российский лидер проведет сегодня встречу со спецпосланником президента США, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. Он не сообщил точные временные рамки переговоров, отметив, что встреча продлится столько времени, сколько потребуется сторонам.

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