Скромные шаги: на какой стадии находится нормализация между США и Россией?

С конца марта, когда прошел второй раунд переговоров представителей США и России в Эр-Рияде, дипломатический процесс несколько замедлился. Однако после первой недели апреля вновь наблюдается оживление, хотя каких-то существенных договоренностей все еще незаметно.

Очередной раунд российско-американских переговоров состоялся 10 апреля в Стамбуле. На этот раз они прошли на территории генконсульства РФ. Как и в прошлый раз, речь шла исключительно о двусторонних отношениях США и России, в частности - о нормализации работы посольств двух стран. Российскую делегацию представлял посол России в США Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Итоги переговоров в Стамбуле

Дарчиев по итогам шестичасового разговора заявил об определенном прогрессе. "Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи", — сказал он.

Дипломат уточнил, что две делегации обменялись нотами, которые фиксируют договоренность о беспрепятственном финансовом и банковской обслуживании дипломатических миссий. Кроме того, Вашингтон и Москва согласились принять дальнейшие меры по упрощению передвижения дипломатов и их визового оформления. Отдельно Дарчиев отметил, что Россия привлекла внимание американской стороны к необходимости возврата конфискованной в США российской дипломатической собственности. Речь идет о закрытых по требованию США в 2017-2018 годах генконсульствах России в Сан-Франциско и Сиэтле.

В Госдепартаменте, в свою очередь, заявили, что американские дипломаты в Стамбуле "выразили озабоченность" политикой России, запрещающей нанимать персонал для посольства США в Москве из местного населения. Данное обстоятельство, по мнению Госдепа, служит "ключевым препятствием" для поддержания устойчивого и стабильного обеспечения кадрами американского диппредставительства. В пресс-релизе Госдепа также указано на "конструктивный подход" двух делегаций и обмен нотами с целью финализировать "договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий России и США".

Как видно, пока что процесс нормализации отношений США и России находится на стадии обсуждения, и стороны работают над устранением препятствий для нормальной работы посольств и дипломатов. США и Россия, по информации Госдепа, уже обсудили планы организации новой встречи, которая поможет устранить "раздражители в двусторонних дипломатических отношениях". Однако дата и место новых консультаций будут определены позднее. В целом, консультации в Стамбуле в МИД США оценили как "конструктивные". Такую же оценку дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вопрос авиасообщения

На следующий день после переговоров в Стамбуле, 11 апреля, свою оценку дал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он затронул еще один важный вопрос - возобновление прямого авиасообщения. Последнее, по его словам, увязывается со снятием санкций с российской авиакомпании "Аэрофлот". "Оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций", - сказал он на пресс-конференции в Алматы.

По словам Лаврова, Россия уже передала США соответствующее предложение месяц назад на встрече в Саудовской Аравии. При этом "американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели", - подчеркнул глава МИД РФ.

Новый визит Уиткоффа в Россию

Не прошли и сутки со стамбульской встречи, как в Россию с необъявленным для прессы визитом пожаловал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Прибывший в Санкт-Петербург американский чиновник собирается достичь прогресса по мирному соглашению России и Украины. По информации агентства Axios, Уиткофф планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, касающиеся украинского кризиса и достижения перемирия. Месяц назад он уже был в Москве, и тогда стороны договорились о прекращении ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры. Однако на практике сделка так и не была воплощена.

По оценкам помощника президента Юрия Ушакова, Уиткофф передаст Москве позицию Белого дома и постарается выработать пути достижения общих целей. Шеф Уиткоффа, по данным все того же Axios, разочарован отсутствием прогресса по Украине и якобы угрожает санкциями против России, если перемирие не будет достигнуто до конца апреля. Официально Трамп проявляет скорее оптимизм. Накануне поездки Уиткоффа он заявил о желании достичь скорого прогресса. "Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - сказал он журналистам в Белом доме.

Перспективы диалога России и США

Пока дипломаты в Стамбуле завершали переговоры, а посланник Трампа собирал чемодан в Санкт-Петербург, в другой ближневосточной стране произошло еще одно позитивное с точки зрения российско-американских отношений событие. В столице ОАЭ в Абу-Даби в рамках очередной сделки по обмену заключенными США передали России Артура Петрова, а Москва американцам - Ксению Карелину с двойным гражданством. Карелина была приговорена к 12 годам по делу о госизмене, а Петрова в 2023 году арестовали на Кипре по запросу США за экспорт микроэлектроники в РФ.

Несмотря на скромный прогресс в американо-российской нормализации, эксперты считают важным сам настрой на стабилизацию диалога между США и Россией.

"На сегодняшний день восстановление полноценной деятельности посольств и других дипучреждений можно считать одной из наиболее важных тем российско-американских контактов. Речь вполне может идти о выходе на уровень, предшествующий февралю 2022 года, а может, и 2016-2017 годов. Ведь в конце второго срока Обамы и в первый срок Трампа (2017-2021 годы) работа российских дипломатов в США и начала серьезно осложняться. С учетом нынешнего состояния двусторонних отношений сам факт, что стороны обсуждают перспективы полноценного восстановление дипломатических каналов говорит о настроенности на стабилизацию диалога", - сказал в беседе с "Вестником Кавказа" американист, преподаватель кафедры американских исследований РГГУ и обозреватель "Ведомостей" Роман Романов.