Итоги стамбульских переговоров подвели в Москве и Вашингтоне

В МИД РФ рассказали, какие договоренности были достигнуты с США на сегодняшней встрече. Переговоры сторон прошли в Стамбуле и длились около 6 часов.

МИД России подвел итоги прошедших 10 апреля в Стамбуле переговоров с Соединенными Штатами.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства, сказано, что стороны обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств.

"Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций"

– МИД РФ

Комментарий по итогам переговоров сделали также в Госдепартаменте США. В частности, официальный представитель ведомства Тэмми Брюс отметила, что они были посвящены только работе посольств.

"Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии"

– представитель Госдепа

Напомним, делегации РФ и США провели сегодня вторую встречу в Стамбуле, посвященную вопросам работы диппредставительств. Она длилась примерно 6 часов.