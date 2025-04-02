Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны обсудят украинскую проблему, сообщили в Кремле.
Российский лидер Владимир Путин проведет сегодня встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом проинформировал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Путин проведет сегодня встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом. Аспекты украинского урегулирования станут темами встречи. Это хорошая возможностью для России передать свои озабоченности Трампу"
– Дмитрий Песков
Песков не сообщил точные временные рамки переговоров, отметив, что встреча продлится столько времени, сколько потребуется сторонам.
Напомним, что спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл сегодня в Санкт-Петербург. Представителя Белого дома в Северной столице ранее встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.