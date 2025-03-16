Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию. Ранее такую информацию распространили СМИ.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в РФ, об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, я подтверждаю. Он действительно прилетел в Россию"

– представитель Кремля

В ответ на вопрос о возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Песков пообещал сообщить, если она состоится.

Ранее сегодня издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф летит в Россию на встречу Владимиром Путиным, она может пройти сегодня. Портал отмечает, что она станет уже третьей для российского лидера и спецпосланника Трампа.

По данным сервиса Flightradar24, отслеживающего полеты авиации, самолет, на борту которого может быть Уиткофф, вылетел из Форт-Лодердейла во Флориде и сел в Пулково в Санкт-Петербурге.

В последний раз Путин и Уиткофф встречались 13 марта в Кремле. По словам Пескова, глава российского государства через Уиткоффа передал американскому коллеге информацию и некие "сигналы". За день до переговоров пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что темой переговоров будет ситуация на Украине.

Первая же встреча Путина и Уиткоффа, по словам последнего, прошла 11 февраля, когда спецпосланник прибыл в Москву для обмена заключенными.