Вестник Кавказа

Уиткофф раскрыл детали беседы с Путиным

Уиткофф раскрыл детали беседы с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпосланник Трампа Уиткофф, встретившийся с Путиным в Кремле 13 марта, раскрыл детали разговора с российским лидером. По словам Уиткоффа, встреча была посвящена вопросам мирного урегулирования украинского кризиса.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью CNN раскрыл детали разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель вашингтонской администрации назвал встречу "позитивной".  

"Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта на Украине]. Именно так я бы ее описал"

– Стивен Уиткофф

Уиткофф также прояснил позицию Путина относительно возможных переговоров по мирному урегулированию. По мнению спецпосланника Белого дома, Путин принимает "философию Трампа". 

"Президент Трамп хочет, чтобы это прекратилось. Я думаю, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось"

– Стивен Уиткофф

Спецпосланник Трампа также анонсировал телефонный разговор лидеров США и России. По словам Уиткоффа разговор ожидается на следующей неделе.

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