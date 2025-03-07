Уиткофф раскрыл детали беседы с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью CNN раскрыл детали разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель вашингтонской администрации назвал встречу "позитивной".
"Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта на Украине]. Именно так я бы ее описал"
– Стивен Уиткофф
Уиткофф также прояснил позицию Путина относительно возможных переговоров по мирному урегулированию. По мнению спецпосланника Белого дома, Путин принимает "философию Трампа".
"Президент Трамп хочет, чтобы это прекратилось. Я думаю, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось"
– Стивен Уиткофф
Спецпосланник Трампа также анонсировал телефонный разговор лидеров США и России. По словам Уиткоффа разговор ожидается на следующей неделе.