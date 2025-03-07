Россия вернула мяч Трампу

Отвечая на инициативу США, Россия объявила о согласии на перемирие - но только на такое, которое приведет к постоянному миру. Между тем в Киеве уже выдвинули ряд требований, несовместимых с условиями Москвы.

В последние дни тема прекращения огня на Украине находится в центре внимания мировых новостей. Президент США Дональд Трамп через своих посланников договорился с украинской стороной в Джидде о возможном 30-дневном перемирии между Россией и Украиной с последующим продлением и с целью достижения долгосрочного мира. 13 марта президент РФ Владимир Путин проводил встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко. Все собравшиеся в Кремле журналисты ждали ответа на главный вопрос - готов ли Путин согласиться на мирное предложение Трампа?

Ответ на этот вопрос президент России сформулировал на совместной пресс-конференции с Лукашенко. Путин позитивно оценил предложение Трампа, отметив в то же время, что инициатива имеет правильный смысл, но требует серьезного обсуждения и уточнений.

Российский президент начал свой ответ со слов благодарности в адрес Трампа за то, что тот уделяет урегулированию на Украине "столь много внимания". Он выразил свое согласие с предложением, однако "прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса". Президент РФ также обратил внимание на важные нюансы, которые должны быть учтены, прежде чем можно будет перейти к конкретным шагам.

Во-первых, Путин указал на необходимость полного устранения украинских войск с территории России в Курской области: они должны или сдаться в плен, или быть ликвидированы. Москва не допустит простого вывода войск из-за их преступлений против мирных россиян.

Во-вторых, Путин озвучил проблему контроля и верификации условий перемирия на линии соприкосновения, протяженность которой составляет почти 2 тыс км. Он акцентировал внимание на необходимости создания механизмов, которые гарантировали бы, что Украина не использует перемирие для усиления своих позиций. Для России важно понимать, будет ли происходить наращивание мобилизации или поставки оружия на Украину в этот срок, что создаст дополнительные сложности для выполнения условий мирного соглашения.

Все эти факторы подчеркивают, что вопрос о перемирии требует детальной проработки и согласования условий с обеих сторон, чтобы избежать дальнейших эскалаций конфликта и обеспечить необходимые гарантии. Тем не менее, сама по себе идея закончить конфликт - "правильная" и "нами поддерживается", отметил президент России. Важно обсудить все подводные камни перемирия с американскими коллегами.

Специально для этого накануне в Москву прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В Кремле подтвердили его прием у Владимира Путина и передачу российскому лидеру дополнительных посланий от Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что обсуждения дадут возможность прояснить ситуацию и продолжить переговоры по важным вопросам, связанным с украинским конфликтом. Однако конкретный деталей обсуждения озвучено не было.

Реакция Украины на выступление Владимира Путина оказалась бурной. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Россия выставила слишком много условий, заявив, что это может привести к тому, что перемирие "ничего не даст". По мнению Зеленского, высказанному в интервью The New York Times, у Москвы возможностей для маневра на переговорах больше, и их затягивание может значительно усложнить процесс мирного разрешения конфликта.

Украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в правительстве передало опасения Киева в связи с целью СВО демилитаризировать Украину: "Не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в Евросоюзе и НАТО. Вопрос [красной линии касательно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето". Со слов источника, Украина выступает против снятия вопроса о НАТО с повестки дня, на чем настаивает Москва.

Мировые СМИ обратили внимание на то, что Путин демонстрирует уверенность в силовой позиции России на поле боя. Например, аналитики BBC сообщили, что Путин "чувствует, что ведет переговоры с позиции силы", что, в свою очередь, укрепляет его позицию во время нестабильного мирного процесса.

Пока Лукашенко и Путин давали пресс-конференцию касательно мирных переговоров, высказался и их инициатор. Трамп подчеркнул, что у него есть рычаги давления на Россию, и он может прибегнуть к финансовым мерам, которые будут "очень вредны для России", однако высказывает надежду, что необходимость в этом не возникнет. Глава Белого дома отметил, что успех перемирия зависит и от позиции России.

В текущих условиях, с одной стороны, можно констатировать прогресс по мирному урегулированию. Ведь наконец-то США согласовали свой план с Украиной и передали "мяч" России. Москва ответила поддержкой инициативы Трампа. С другой стороны, реалии на земле могут испортить планы американского лидера. Ведь есть трудности не только по механизму осуществления перемирия на 30 дней, призванного по требованию России не допустить усиления ВСУ, но и по самому мирному соглашению.

В последнем Россия хочет видеть решение вопроса с новыми территориями, отказ Украины от ОМУ и членства в НАТО. Украина настаивает на отсутствии в сделке пунктов по членству в НАТО и ограничению численности своей армии. При невозможности добиться компромисса относительно всех пунктов мирного соглашения урегулирование может зайти в тупик.