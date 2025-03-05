Переговоры США и Украины в Джидде: итоги и перспективы мира

В Саудовской Аравии, в городе Джидда, 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины, на которых обсуждались условия прекращения военного конфликта и пути к миру. Переговоры затянулись на более чем восемь часов, в них приняли участие высокопоставленные лица с обеих сторон.

С украинской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак. Их визави - госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также другие высокопоставленные чиновники. В ходе обсуждений была достигнута принципиальная договоренность, касающаяся введения временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласованию сторон. Несмотря на ранее заявленные требования Украины о гарантиях безопасности и отсутствии территориальных уступок, Киев согласился на условия, предложенные американским президентом Дональдом Трампом.

Трамп, комментируя результаты переговоров, выразил уверенность в том, что стремление к миру требует компромиссов. Он хочет поскорее связаться с Кремлем. Для начала в Москву может приехать помощник президента США Стив Уиткофф, который уже здесь бывал в рамках операции по обмену заключенными. Кроме того, Трамп хочет лично поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. "Для танго нужны двое", - сказал он, намекая на необходимость согласия со стороны России для достижения долгосрочного мира. Также президент США хотел бы провести повторную очную ставку с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Я снова приглашу Владимира Зеленского в Белый дом", - говорит Трамп.

После завершения переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мяч теперь на стороне России, и если Москва ответит отказом на предложение о прекращении огня, "мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира". В свою очередь, Зеленский отметил, что "США теперь должны убедить Россию сделать это", акцентировав внимание на том, что тишина "заработает" лишь после согласия Кремля.

Согласно итоговому совместному заявлению, Украина готова пойти на временное прекращение огня при условии взаимных шагов со стороны России. В ответ на такую уступку со стороны Зеленского Вашингтон пообещал возобновить военные поставки и обмен разведданными с Киевом. Это решение считается значительным, учитывая, что ранее Украина испытывала дефицит в военной помощи, что прямо влияло на боеспособность ее вооруженных сил.

Реакция Москвы на итоги переговоров пока что достаточно сдержанная. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами: "Мы не хотим забегать вперед и рассчитываем на полноту информации о произошедших переговорах", подчеркнув, что Москва дождется детальной информации о сути обсуждений. Он отметил, что контактные линии с американскими представителями продолжают работать и что стоит ожидать детального обсуждения вопросов, поднятых на переговорах.

Подводя предварительные итоги, можно сказать, что Трамп продолжает не только словом, но и делом успех на мирном треке. Конечно, на уровне риторики он часто преувеличивает и говорит о значительном прогрессе и скором мире, но все же практические действия подтверждают его настрой и способность достичь урегулирования.

Переговоры в Джидде можно считать для США успехом особенно после провала в Белом доме, где разговор Трампа и Зеленского вылился в перепалку и спор. Согласившись больше не зондировать тему гарантий безопасности и перемирия только в воздухе и на море, а также не педалировать тему вступления в НАТО, Зеленский добился от Трампа уступок по поставкам вооружений и обмену разведданными.

После достижения определенного успеха на американо-украинском треке Трамп теперь сосредоточится на диалоге с Россией. Он попытается убедить или попросить Путина согласиться с 30-дневной паузой, конечно, при этом заверяя, что перемирие будет использоваться не для перевооружения Украины, а для создания для начала полноформатных переговоров с прицелом на окончательное урегулирование конфликта.

Чем ответит Москва, сказать трудно. Кремль много раз повторял, что временное урегулирование и перемирие не является панацеей от войны, нужно устранить коренные причины конфликта. Владимир Путин и администрация президента РФ будет ожидать деталей от американской стороны по перемирию. Только после ознакомления с ними Россия сможет сформулировать свою реакцию и дать понять, устраивает ли Москву такой переходный этап.