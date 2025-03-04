Вестник Кавказа

В Кремле не назвали точной даты встречи Путина и Трампа

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле отметили, что пока нет определенности по встрече Путина и Трампа. Также нет договоренностей по телефонному разговору между лидерами.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретной информации о дате и месте встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Также Дмитрий Песков отметил, что у Москвы и Вашингтона нет конкретных договоренностей по телефонному разговору двух лидеров. 

Напомним, что о планах переговорить с Путиным на текущей неделе ранее заявил Дональд Трамп. Он также анонсировал встречу с представителями РФ в ближайшее время. 

Отметим, что вчера состоялись переговоры в Саудовской Аравии между делегациями Вашингтона и Киева по ситуации на Украине. Представители Киева предварительно согласились на прекращение огня на 30 дней.

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