Вестник Кавказа

Россия и США проведут переговоры по Украине 11 и 12 марта – Дональд Трамп

Россия и США проведут переговоры по Украине 11 и 12 марта – Дональд Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Москвы и Вашингтона проведут встречи по решению украинского кризиса 11 и 12 марта. Ранее дипломаты Вашингтона встречались с представителями Киева в Саудовской Аравии.

РФ и США обсудят пути решения украинского кризиса 11 и 12 марта, сообщил американский президент Дональд Трамп

"Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно"

– Дональд Трамп 

Отметим, что сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил итоги консультаций, в рамках которых Киев согласился на прекращение огня на 30 дней. Рубио назвал результаты переговоров "важным шагом к урегулированию украинского конфликта".

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