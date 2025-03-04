Россия и США проведут переговоры по Украине 11 и 12 марта – Дональд Трамп

Представители Москвы и Вашингтона проведут встречи по решению украинского кризиса 11 и 12 марта. Ранее дипломаты Вашингтона встречались с представителями Киева в Саудовской Аравии.
РФ и США обсудят пути решения украинского кризиса 11 и 12 марта, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно"
– Дональд Трамп
Отметим, что сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил итоги консультаций, в рамках которых Киев согласился на прекращение огня на 30 дней. Рубио назвал результаты переговоров "важным шагом к урегулированию украинского конфликта".