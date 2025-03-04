Трамп проведет переговоры с Путиным на этой неделе

Глава Белого дома хочет пообщаться с президентом РФ до конца этой недели. Формат предстоящих переговоров пока неизвестен.
Президент Соединенных Штатов надеется на проведение переговоров с главой российского государства на этой неделе. Об этом сам Дональд Трамп заявил на встрече с представителями прессы в Белом доме.
"Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли?"
– американский лидер
Он выразил надежду на то, что лидер РФ согласится на прекращение огня.
"Надеюсь, он также согласится. Это ознаменует собой 75% пути"
– президент США