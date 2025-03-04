Вестник Кавказа

Трамп проведет переговоры с Путиным на этой неделе

Трамп проведет переговоры с Путиным на этой неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Белого дома хочет пообщаться с президентом РФ до конца этой недели. Формат предстоящих переговоров пока неизвестен.

Президент Соединенных Штатов надеется на проведение переговоров с главой российского государства на этой неделе. Об этом сам Дональд Трамп заявил на встрече с представителями прессы в Белом доме.

"Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли?"

– американский лидер

Он выразил надежду на то, что лидер РФ согласится на прекращение огня.

"Надеюсь, он также согласится. Это ознаменует собой 75% пути"

– президент США

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