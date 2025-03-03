Вестник Кавказа

Трамп поделился ожиданиями от переговоров в Саудовской Аравии

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Глава США Дональд Трамп ожидает позитивных итогов от встречи в Саудовской Аравии, где представители Вашингтона планируют провести отдельные переговоры с делегациями Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "хорошего результата" в рамках переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. 

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - При. ред.) принимают различные переговоры"

– Дональд Трамп 

Хозяин Овального кабинета также отметил, что на этой неделе могут произойти значимые события для России и Украины. 

Отметим, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут консультации по вопросам мирного урегулирования украинского кризиса. 

Как отмечает СNN, Вашингтон намерен провести отдельные переговоры с представителями Москвы и Киева. Состав переговорщиков пока остается неизвестным.

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