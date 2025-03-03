Трамп поделился ожиданиями от переговоров в Саудовской Аравии

Глава США Дональд Трамп ожидает позитивных итогов от встречи в Саудовской Аравии, где представители Вашингтона планируют провести отдельные переговоры с делегациями Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "хорошего результата" в рамках переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии.

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - При. ред.) принимают различные переговоры"

– Дональд Трамп

Хозяин Овального кабинета также отметил, что на этой неделе могут произойти значимые события для России и Украины.

Отметим, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут консультации по вопросам мирного урегулирования украинского кризиса.

Как отмечает СNN, Вашингтон намерен провести отдельные переговоры с представителями Москвы и Киева. Состав переговорщиков пока остается неизвестным.