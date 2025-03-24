ЦБ может повысить ключевую ставку в России

Центральный банк в России рассматривает возможность повышения ключевой ставки, если снижение инфляции будет недостаточным и не будет способствовать приближению инфляции к целевому уровню.

Условие для повышения ключевой ставки назвали в Центральном банке РФ, комментируя текущую ситуацию с инфляцией.

В регуляторе пояснили, что в прошлом месяце цены росли еще медленнее, чем прежде, однако в целом рост за март был высок.

В сообщении отмечено, что для достижения цели по инфляции жесткая денежно-кредитная политика должна поддерживаться на протяжении длительного времени. При этом регулятор обещает, что будет и далее следить за такими показателями, как скорость и устойчивость сокращения инфляции и инфляционных ожиданий.

"Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки"

– ЦБ РФ

Напомним, что ключевая ставка в России на сегодня составляет 21%. Очередное заседание совета директоров, на котором будет решаться дальнейшая судьба ставки, состоится 25 апреля.

В Центробанке уточнили, что за март потребительские цены увеличились выросли на 0,65%, в феврале рост составил 0,81%. В годовом выражении в прошлом месяце цены выросли на 7,1%.

Согласно прогнозу регулятора, реализуемая денежно-кредитная политика позволит добиться снижения годовой инфляции до уровня 7-8% в нынешнем году. К цели 4% она должна будет вернуться в будущем году, на таком уровне инфляция и должна будет оставаться и далее.