Вестник Кавказа

ЦБ может повысить ключевую ставку в России

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральный банк в России рассматривает возможность повышения ключевой ставки, если снижение инфляции будет недостаточным и не будет способствовать приближению инфляции к целевому уровню.

Условие для повышения ключевой ставки назвали в Центральном банке РФ, комментируя текущую ситуацию с инфляцией.

В регуляторе пояснили, что в прошлом месяце цены росли еще медленнее, чем прежде, однако в целом рост за март был высок.

В сообщении отмечено, что для достижения цели по инфляции жесткая денежно-кредитная политика должна поддерживаться на протяжении длительного времени. При этом регулятор обещает, что будет и далее следить за такими показателями, как скорость и устойчивость сокращения инфляции и инфляционных ожиданий.

"Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки"

– ЦБ РФ

Напомним, что ключевая ставка в России на сегодня составляет 21%. Очередное заседание совета директоров, на котором будет решаться дальнейшая судьба ставки, состоится 25 апреля.

В Центробанке уточнили, что за март потребительские цены увеличились выросли на 0,65%, в феврале рост составил 0,81%. В годовом выражении в прошлом месяце цены выросли на 7,1%.

Согласно прогнозу регулятора, реализуемая денежно-кредитная политика позволит добиться снижения годовой инфляции до уровня 7-8% в нынешнем году. К цели 4% она должна будет вернуться в будущем году, на таком уровне инфляция и должна будет оставаться и далее.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Банк России увеличил стоимость доллара

Банк России увеличил стоимость доллара

Самой доходной валютой мира стал рубль

Самой доходной валютой мира стал рубль

Международные резервы России вышли на новый максимум

Международные резервы России вышли на новый максимум

Снижение цен на нефть несет риски для экономики РФ - Набиуллина

Снижение цен на нефть несет риски для экономики РФ - Набиуллина

Доля безналичных платежей в России достигла 86% - Набиуллина

Доля безналичных платежей в России достигла 86% - Набиуллина

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Ключевая ставка может подняться выше – ЦБ РФ

Ключевая ставка может подняться выше – ЦБ РФ

Инфляция в РФ в начале года оказалась ниже прогнозов ЦБ

Инфляция в РФ в начале года оказалась ниже прогнозов ЦБ

Работника отделения Центробанка в Ингушетии заподозрили в растрате

Работника отделения Центробанка в Ингушетии заподозрили в растрате

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы