Вестник Кавказа

Сергей Лавров посетит Узбекистан на следующей неделе

Сергей Лавров посетит Узбекистан на следующей неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит Узбекистан с официальным визитом. Лавров встретится с президентом республики Мирзиеевым и главой МИД Саидовым.

Глава МИД России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. Визит главы российской дипломатии запланирован на 22-23 апреля, поведала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Основное внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"

– Мария Захарова 

Сообщается, что Лавров проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также коллегой Бахтиером Саидовым. 

Главы дипломатических ведомств затронут международные вопросы, безопасность в регионе, а также сотрудничество в рамках организаций. Также стороны обсудят подготовку к торжествам по случаю 80-летия Победы.

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