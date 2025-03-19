Сергей Лавров посетит Узбекистан на следующей неделе

Глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит Узбекистан с официальным визитом. Лавров встретится с президентом республики Мирзиеевым и главой МИД Саидовым.
Глава МИД России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. Визит главы российской дипломатии запланирован на 22-23 апреля, поведала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Основное внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"
– Мария Захарова
Сообщается, что Лавров проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также коллегой Бахтиером Саидовым.
Главы дипломатических ведомств затронут международные вопросы, безопасность в регионе, а также сотрудничество в рамках организаций. Также стороны обсудят подготовку к торжествам по случаю 80-летия Победы.