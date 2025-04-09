Вестник Кавказа

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

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© Фото: сайт Роскосмоса
Представители Роскосмоса и NASA провели встречу, на которой поговорили о запуске корабля к МКС. Стороны при этом отметили важность взаимодействия на ее борту.

Продолжение сотрудничества между Роскосмосом и NASA обсудили на апрельской встрече гендиректор российской корпорации Дмитрий Баканов и замглавы американского агентства по реализации космических программ Кен Бауэрсокс. Об этом поведал 16 апреля официальный представитель NASA Джож Финч.

"Баканов и Бауэрсокс обсудили запуск [корабля "Союз МС-27"] к Международной космической станции и важность продолжения профессионального сотрудничества и работы на ее борту. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия программы "Союз-Аполлон", которая заложила основу для текущего сотрудничества по МКС"

– Джош Финч

Он также отметил, что встреча прошла в преддверии отправки на орбитальный комплекс корабля "Союз МС-27". На его борту находилисиь российские космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким.

Напомним, на прошлой неделе гендиректор российской корпорации сообщил о достижении договоренностей с замглавы NASA о синхронизации сроков работы МКС.

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