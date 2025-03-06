Вестник Кавказа

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции вновь подняли ключевую ставку, прервав серию из последовательных снижений индикатора на протяжении трех заседаний ЦБ страны.

Центробанк Турции преподнес "сюрприз" финансовым аналитикам, неожиданно подняв ключевую ставку 46%. 

Для экспертов Trading Economics решение финансового регулятора Турции оказалось полной неожиданностью, так как ранее Центробанк страны последовательно снижал значение ставки. 

В ЦБ страны подобные меры связывают с нестабильностью цен на внутреннем рынке и ситуацией в мировой экономике на фоне пошлин США. Также в стране значительно вырос спрос, что отчасти отразилось на решении повысить ставку. 

Напомним, что в начале марта Центробанк Турции снизил ставку до 42,5%.

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