ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

В Турции вновь подняли ключевую ставку, прервав серию из последовательных снижений индикатора на протяжении трех заседаний ЦБ страны.

Центробанк Турции преподнес "сюрприз" финансовым аналитикам, неожиданно подняв ключевую ставку 46%.

Для экспертов Trading Economics решение финансового регулятора Турции оказалось полной неожиданностью, так как ранее Центробанк страны последовательно снижал значение ставки.

В ЦБ страны подобные меры связывают с нестабильностью цен на внутреннем рынке и ситуацией в мировой экономике на фоне пошлин США. Также в стране значительно вырос спрос, что отчасти отразилось на решении повысить ставку.

Напомним, что в начале марта Центробанк Турции снизил ставку до 42,5%.