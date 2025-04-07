Турция заявила о поддержке диалога России и США

Глава турецкой делегации в парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что Анкара поддерживает диалог России и США по Украине.
Он отметил, что Турция выступает за скорейшее завершение украинского конфликта, установление мира и стабильности, что будет полезно не только для региона, но и всего мира.
Чавушоглу также сообщил о поддержке Турцией усилий Дональда Трампа по завершению конфликта. Политик напомнил, что Анкара в свое время выступила посредником между сторонами.
"Для переговоров необходимо общаться со всеми сторонами и найти выгодные для всех условия. Мы как Турция иногда выступаем посредниками, иногда облегчаем переговоры для сторон, иногда принимаем их на своей территории"
- Мевлют Чавушоглу