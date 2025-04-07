Турция заявила о поддержке диалога России и США

В Турции заявили, что поддерживают диалог между Россией и США. В Анкаре также добавили, что поддерживают усилия Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.

Глава турецкой делегации в парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что Анкара поддерживает диалог России и США по Украине.

Он отметил, что Турция выступает за скорейшее завершение украинского конфликта, установление мира и стабильности, что будет полезно не только для региона, но и всего мира.

Чавушоглу также сообщил о поддержке Турцией усилий Дональда Трампа по завершению конфликта. Политик напомнил, что Анкара в свое время выступила посредником между сторонами.

"Для переговоров необходимо общаться со всеми сторонами и найти выгодные для всех условия. Мы как Турция иногда выступаем посредниками, иногда облегчаем переговоры для сторон, иногда принимаем их на своей территории"

- Мевлют Чавушоглу