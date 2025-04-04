Трамп может посетить Турцию в мае

Американский лидер в рамках визита в страны Ближнего Востока в мае может также посетить Турцию. Решение о поездке еще не принято.

В мае может состояться визит президента США Дональда Трампа в Турцию, сообщает со ссылкой на источник в Белом доме CNN.

"Трамп рассматривает возможность нанести визит в Турцию в следующем месяце в ходе поездки на Ближний Восток"

– журналист Алайна Трин

Трамп посетит Саудовскую Аравию, а также Катар и ОАЭ. После этого возможна поездка в Турцию, однако окончательное решение еще не принято, говорится в сообщении.

О том, что американский лидер планирует визит в Саудовскую Аравию стало известно 1 апреля, информацией поделилась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.