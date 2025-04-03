Вестник Кавказа

В Турции заявили, что не вмешиваются в переговоры между США и РФ

В Турции заявили, что не вмешиваются в переговоры между США и РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара прояснила позицию по поводу переговоров в Стамбуле между РФ и США. Власти Турции ждут конкретных результатов, но в процесс не вмешиваются.

Власти Турции не вмешиваются в переговоры между РФ и США, которые начались в Стамбуле. Анкара надеется, что дипломатические консультации принесут результаты для региона и отношений между странами, сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.  

"Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты как для сторон (российской и американской - ред.), так и для региона"

– администрация президента Турции  

Отметим, что переговоры, назначенные на 10 утра по местному времени, уже стартовали, передают РИА Новости. 

Как ранее сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев, консультации будут посвящены развитию дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном. В частности, стороны обсудят улучшение условий работы дипломатов двух стран, а также возврат изъятых ранее объектов недвижимости. Вопросы украинского урегулирования рассматриваться не будут.

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