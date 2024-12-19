Суданский дипломат впечатлен работой по восстановлению Карабаха

Временный поверенный в делах посольства Судана в Баку Мустафа Абдель Халим Махмуд, совершающий поездку в Шушу, поделился впечатлениями от увиденных результатов огромной работы по восстановлению Карабаха.

Работы, которые проводятся властями Азербайджана по восстановлению культурной столицы страны Шуши и всего Карабахского района очень впечатляют – это настолько масштабно и грандиозно, что не может никого оставить равнодушным, заявил в Шуше сегодня временный поверенный в делах посольства Судана в Баку Мустафа Абдель Халим Махмуд.

"Восстановительные и созидательные работы, проведенные Азербайджаном менее чем за пять лет на этих территориях, заслуживают высшей похвалы"

- Мустафа Абдель Халим Махмуд

Азербайджанское правительство проводит огромную работу: было бы замечательно, если бы власти страны поделились своим ценным опытом, накопленным в этой сфере, с другими странами, - подчеркнул он, передает АЗЕРТАДЖ.