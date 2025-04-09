Вестник Кавказа

В Шуше стартовал первый Культурный форум исламского мира

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в культурной столице Азербайджана городе Шуша в Карабахе начал работу I Культурный форум исламского мира – его участники обсудят сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия.

Жемчужина Карабаха, символ азербайджанской истории и культуры красавица Шуша сегодня принимает I Культурный форум исламского мира, он проходит под названием "Сохранение и возрождение культурного наследия в постконфликтный период".

В работе форума принимают участие международные эксперты, а также специалисты, работающие в области сохранения культурного наследия, сообщает Trend.

Форум проходит здесь, в сердце Карабаха, неслучайно – именно Шуша больше других пострадала от армянской оккупации, и сейчас здесь приходится восстанавливать практически все памятники культуры, и именно этому - защите, восстановлению и сохранению культурного наследия в регионах в постконфликтный период, а также укреплению сотрудничества в этой сфере между странами исламского мира, посвящено мероприятие.

Планируется, что в формате форма пройдут несколько панельных сессий, одна из которых будет посвящена практическому применению международных защитных механизмов на примерах культурного наследия исламского мира, на которой ее участники представят успешные проекты, реализованные в различных странах, а также поделятся правовыми и институциональными подходами к проблеме.

Также в рамках мероприятия пройдет панельная сессия, посвященная возрождению культурного наследия: ее участники предложат современные технологии и инновации в этой области, включающие цифровизацию, 3D-моделирование и использование технологий искусственного интеллекта.

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