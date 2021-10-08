Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше

Представительная турецкая делегация из города-побратима Кайсери сегодня посетила культурную столицу Азербайджана красавицу Шушу.
В ее состав вошли депутаты Великого национального собрания Турции, члены правящей турецкой Партии справедливости и развития, представители муниципалитета Кайсери, ректоры вузов и предприниматели, передает АЗЕРТАДЖ.
Гости из города-побратима провели встречу со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым, в ходе которой обсудили двусторонние отношения между странами, значение побратимства двух городов, работу Азербайджанского дома "Шуша" в Кайсери, а также дальнейшее развитие отношений между городами.
После встречи делегация совершила экскурсию по жемчужине Карабаха, символу азербайджанской истории и культуры, в ходе которой ознакомилась с религиозными, историко-архитектурными и культурными памятниками древнего города, а также узнала о работах, проводимых по tuj благоустройству, восстановлению и строительству.