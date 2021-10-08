Вестник Кавказа

Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше

Делегация турецкого Кайсери побывала в Шуше
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня в культурной столице Азербайджана городе Шуша в Карабахе побывала представительная делегация из турецкого города-побратима Кайсери: гости познакомились с достопримечательностями города.

Представительная турецкая делегация из города-побратима Кайсери сегодня посетила культурную столицу Азербайджана красавицу Шушу.

В ее состав вошли депутаты Великого национального собрания Турции, члены правящей турецкой Партии справедливости и развития, представители муниципалитета Кайсери, ректоры вузов и предприниматели, передает АЗЕРТАДЖ.

Гости из города-побратима провели встречу со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым, в ходе которой обсудили двусторонние отношения между странами, значение побратимства двух городов, работу Азербайджанского дома "Шуша" в Кайсери, а также дальнейшее развитие отношений между городами.

После встречи делегация совершила экскурсию по жемчужине Карабаха, символу азербайджанской истории и культуры, в ходе которой ознакомилась с религиозными, историко-архитектурными и культурными памятниками древнего города, а также узнала о работах, проводимых по tuj благоустройству, восстановлению и строительству.

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